Сильный дождь с грозой, градом и сильным ветром прогнозируют 29 мая 28.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и области, сообщает МЧС. Период предупреждения — с девяти утра до девяти вечера пятницы, 29 мая.

Гидрометцентр присвоил погоде «оранжевый» уровень. Это означает, что она опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в Зеленограде днём в пятницу прогреется с 12 градусов тепла до 15 и, несмотря на непогоду, продержится на этом уровне до утра субботы.

Днём в субботу, 30-го, температура воздуха поднимется до 20-21 градусов тепла, но к ночи в городе резко похолодает — почти на десять градусов.

В ночь с субботы на воскресенье будет сильный ветер. Пасмурная погода с дождём продержится до конца выходных.

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. Машины лучше оставлять в гаражах, а если такой возможности нет — подальше от деревьев. На дорогах стоит быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию, предупреждает мэрия.

Пешеходам рекомендуют в грозу не выходить из дома, но если оказались на улице, то не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Также на улице во время грозы лучше не пользоваться телефоном и электроприборами, советует МЧС.

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Метки:
мчс, погода
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