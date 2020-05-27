В жилом микрорайоне «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе появились копии изобретений Леонардо Да Винчи. Деревянные конструкции поставили во дворе рядом с корпусами № 8 и 9.
В импровизированном музее под открытым небом можно увидеть: кран для поднятия длинных предметов, подъемный кран с боковой лебедкой, самоподдерживающийся мост, домкрат и подъемный кран с кольцевой платформой. Рядом со всеми механизмами расположены таблички, описывающие их способ использования и историю создания.
Директор управляющей компании рассказывает, что одной из целей Да Винчи был проект «идеального города». Некоторые его концепции продуманной инфраструктуры используются в современных городах, в том числе и в «Новом Зеленограде». Создатели экспозиции надеются, что она расширит кругозор и разнообразит прогулки жителей района.
Музей во дворе жилого комплекса набирающая популярность тенденция. Например в МЖК создается сад камней и уже есть солнечные часы, стеклянная пирамида и пруд.