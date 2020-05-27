В ЖК «Новый Зеленоград» появились изобретения Леонардо Да Винчи 27.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В жилом микрорайоне «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе появились копии изобретений Леонардо Да Винчи. Деревянные конструкции поставили во дворе рядом с корпусами № 8 и 9.

В импровизированном музее под открытым небом можно увидеть: кран для поднятия длинных предметов, подъемный кран с боковой лебедкой, самоподдерживающийся мост, домкрат и подъемный кран с кольцевой платформой. Рядом со всеми механизмами расположены таблички, описывающие их способ использования и историю создания.

Директор управляющей компании рассказывает, что одной из целей Да Винчи был проект «идеального города». Некоторые его концепции продуманной инфраструктуры используются в современных городах, в том числе и в «Новом Зеленограде». Создатели экспозиции надеются, что она расширит кругозор и разнообразит прогулки жителей района.

Музей во дворе жилого комплекса набирающая популярность тенденция. Например в МЖК создается сад камней и уже есть солнечные часы, стеклянная пирамида и пруд.

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Метки:
музей, дворовые площадки
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