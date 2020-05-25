Начался ремонт моста между 15-м и 16-м микрорайонами. Будут частично перекрывать движение транспорта 25.05.2020 ZELENOGRAD.RU

К ремонту участка Панфиловского проспекта над подземным переходом приступил «Гормост». По планам, работать будут три месяца, последовательно перекрывая полосы движения. Бытовой городок для рабочих поставят возле дороги.

На этом участке проспекта ремонтируют дорожное покрытие с заменой деформационных швов. Это необходимо из-за износа конструкции, говорится в технической документации работ. Путепровод длиной 52 метра был построен в 1994 году. Все деформационные швы путепровода разгерметизированы. Кроме того, верхние слои мастики деформационных швов были отфрезерованы во время замены асфальта, из-за чего происходят протечки воды и грязи под мост и в переход.

Работать подрядчики «Гормоста» будут так же, как раньше на «старом» мосту — «захватками», то есть перекрывая по полосе движения. Это создавало пробки. При этом тогда работы останавливали в дождь, что увеличивало срок перекрытия. Стройматериалы на мосту разрешено складировать здесь же, но в объёме не больше, чем на два дня строительных работ. Рядом с местом работ устроят и бытовой городок для рабочих, поскольку под мостом нет приспособленных для этого помещений. Это бытовки, биотуалеты, мусорные контейнеры.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 15, микрорайон 16, изменение движения транспорта, ремонт, гормост
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На зеленоградских светофорах появились QR-коды. Чтобы быстро сообщить о неисправности Новости
«Ласточки-комфорт» будут обслуживать почти все рейсы обычных электричек по будням Новости
Начался ремонт моста между 15-м и 16-м микрорайонами. Будут частично перекрывать движение транспорта Новости
«В подарки мы не верим». Новые жители третьего микрорайона против забора вокруг своего ЖК Истории
Борьба за Школьное озеро продолжается. Ограждения ломают и заваривают снова Новости
Пропускной режим в Подмосковье с 23 мая отменяют. Другие ограничения остались Новости
Продуктовые магазины отменили запрет на обслуживание покупателей без масок и перчаток Новости
Пропуск Московской области с 27 мая перестанет действовать в Москве Новости
Как Дунькина деревня превратилась в зеленоградский район Силино. И при чем здесь паровозы Истории
Сыну священника из Андреевки собрали деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
Против обязательного ношения перчаток 90% читателей «Зеленоград.ру». Наш депутат в Мосгордуме обещал передать это мнение в мэрию Новости
Водолазы чистят дно Школьного озера. Вот что они там нашли Новости
Почему баки для раздельного мусора переполняются и что с этим можно сделать. Разбор и инструкция Истории
Благоустройство отложено до лучших времен, планы пересмотрят после эпидемии. Вспоминаем, что хотели сделать в Зеленограде в этом году Истории
Новая резервация. Потворствуя огораживанию домов, зеленоградские власти создают почву для конфликтов между соседями Истории
Белку в «маске» заметили в зеленоградском лесопарке Жизнь
Вода против уайт спирита. Почему так сильно пахнет краска при ремонте домов и как это можно исправить Истории
Результаты анализов на коронавирус появились в электронных медкартах москвичей Новости
Собянин объявил об открытии МФЦ со следующей недели. Также частично возобновится плановая госпитализация Новости
Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке Жизнь
Активисты попытались остановить вырубку леса возле Зеленограда. Не остановили, но договорились не рубить молодые деревья Новости
Граффити про коронавирус на стадионе «Элион» Жизнь
От коронавируса скончался зеленоградец Евгений Прохоренков Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру