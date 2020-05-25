К ремонту участка Панфиловского проспекта над подземным переходом приступил «Гормост». По планам, работать будут три месяца, последовательно перекрывая полосы движения. Бытовой городок для рабочих поставят возле дороги.

На этом участке проспекта ремонтируют дорожное покрытие с заменой деформационных швов. Это необходимо из-за износа конструкции, говорится в технической документации работ. Путепровод длиной 52 метра был построен в 1994 году. Все деформационные швы путепровода разгерметизированы. Кроме того, верхние слои мастики деформационных швов были отфрезерованы во время замены асфальта, из-за чего происходят протечки воды и грязи под мост и в переход.

Работать подрядчики «Гормоста» будут так же, как раньше на «старом» мосту — «захватками», то есть перекрывая по полосе движения. Это создавало пробки. При этом тогда работы останавливали в дождь, что увеличивало срок перекрытия. Стройматериалы на мосту разрешено складировать здесь же, но в объёме не больше, чем на два дня строительных работ. Рядом с местом работ устроят и бытовой городок для рабочих, поскольку под мостом нет приспособленных для этого помещений. Это бытовки, биотуалеты, мусорные контейнеры.