Получить рабочий или разовый московский цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru либо через работодателя. С вопросами можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.

Отмена пропускного режима не влияет на некоторые другие ограничения, введённые в Подмосковье раньше. «Обязательным стандартом» остаются маски в общественных местах и в транспорте. Использование перчаток — рекомендуется.

«Мы понимаем, что маски стоят денег и никто не планировал эти расходы. Поэтому работаем с производителями», — добавил Воробьёв. По его словам в области уже 11 производителей — и теперь в Подмосковье самое большое производство масок в стране. «Цена будет снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно».

Губернатор напомнил также, что люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями «пока, увы, должны оставаться дома». «Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения».