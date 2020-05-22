С субботы, 23 мая, электронные пропуска в Подмосковье больше не нужны, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
Для поездок в Москву до 26 мая включительно можно пользоваться уже выданными пропусками, но с 27 мая областные пропуска перестанут действовать. Чтобы попасть в Москву, придётся оформить московский цифровой пропуск. «В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — пояснил губернатор.
То есть из столицы в область можно без пропуска, из другого региона в Москву — нет.
Получить рабочий или разовый московский цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru либо через работодателя. С вопросами можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.
Отмена пропускного режима не влияет на некоторые другие ограничения, введённые в Подмосковье раньше. «Обязательным стандартом» остаются маски в общественных местах и в транспорте. Использование перчаток — рекомендуется.
«Мы понимаем, что маски стоят денег и никто не планировал эти расходы. Поэтому работаем с производителями», — добавил Воробьёв. По его словам в области уже 11 производителей — и теперь в Подмосковье самое большое производство масок в стране. «Цена будет снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно».
Губернатор напомнил также, что люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями «пока, увы, должны оставаться дома». «Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения».