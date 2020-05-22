Собянин подписал указ, по которому для передвижения по Москве с использованием любых видов транспорта будут действительны исключительно московские цифровые пропуска. Этот порядок начнёт действовать с 27 мая.

Такой пропуск должны оформлять также жители Московской области, чьи маршруты передвижения предполагают посещение столицы. Правило не распространяется на тех, у кого есть служебные удостоверения судьи, адвоката, журналиста, частного охранника и других полномочий — они перечислены в указе.

Оформить московский цифровой пропуск можно с 21 мая. Порядок его оформления при этом не меняется. Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

При этом для самостоятельного оформления рабочего пропуска теперь разрешено использовать только российский паспорт. Работники с иностранными документами, удостоверяющими личность, для получения пропуска должны обратиться к работодателю.

Мэр также указал, что с 21 мая работодатели обязаны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Теперь работодатели смогут управлять цифровыми пропусками подчинённых и аннулировать пропуска тех, чьё физическое присутствие не обязательно.