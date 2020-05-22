Пропуск Московской области с 27 мая перестанет действовать в Москве 22.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Собянин подписал указ, по которому для передвижения по Москве с использованием любых видов транспорта будут действительны исключительно московские цифровые пропуска. Этот порядок начнёт действовать с 27 мая.

Такой пропуск должны оформлять также жители Московской области, чьи маршруты передвижения предполагают посещение столицы. Правило не распространяется на тех, у кого есть служебные удостоверения судьи, адвоката, журналиста, частного охранника и других полномочий — они перечислены в указе.

Оформить московский цифровой пропуск можно с 21 мая. Порядок его оформления при этом не меняется. Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

При этом для самостоятельного оформления рабочего пропуска теперь разрешено использовать только российский паспорт. Работники с иностранными документами, удостоверяющими личность, для получения пропуска должны обратиться к работодателю.

Мэр также указал, что с 21 мая работодатели обязаны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Теперь работодатели смогут управлять цифровыми пропусками подчинённых и аннулировать пропуска тех, чьё физическое присутствие не обязательно.

Читайте также
Пропуска для поездок на машинах и любом общественном транспорте ввели с 15 апреля
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
транспорт, коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Передвигаться по столице можно будет только с московским цифровым пропуском Новости
Почему баки для раздельного мусора переполняются и что с этим можно сделать. Разбор и инструкция Истории
Благоустройство отложено до лучших времен, планы пересмотрят после эпидемии. Вспоминаем, что хотели сделать в Зеленограде в этом году Истории
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Отопление вернули в подмосковные дома. В Москве пока не планируют Новости
Новая резервация. Потворствуя огораживанию домов, зеленоградские власти создают почву для конфликтов между соседями Истории
Белку в «маске» заметили в зеленоградском лесопарке Жизнь
Вода против уайт спирита. Почему так сильно пахнет краска при ремонте домов и как это можно исправить Истории
Собянин объявил об открытии МФЦ со следующей недели. Также частично возобновится плановая госпитализация Новости
Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке Жизнь
Активисты попытались остановить вырубку леса возле Зеленограда. Не остановили, но договорились не рубить молодые деревья Новости
Результаты анализов на коронавирус появились в электронных медкартах москвичей Новости
Водолазы чистят дно Школьного озера. Вот что они там нашли Новости
«Если не рубить старый лес, через десять лет он упадёт». Почему вырубки возле Зеленограда необходимы Истории
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
В квартирах стало холодно. Отопление Москва пока не включает Новости
Граффити про коронавирус на стадионе «Элион» Жизнь
От коронавируса скончался зеленоградец Евгений Прохоренков Новости
Организаторам автосходки у «Зеленопарка» вынесли приговор Новости
«Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала могут отменить с запуском МЦД-3 Новости
Водитель зеленоградской «скорой помощи» умер от коронавируса. «Были военные на переднем крае — теперь мы», говорит его коллега Истории
Магазины могут обязать не впускать людей без масок и перчаток. Многие уже отказываются их обслуживать и предлагают средства защиты на входе Новости
Движение по Савелкинскому проезду 6 июня будет полностью перекрыто для строительства пешеходного моста Новости
Как наш город сидит на карантине и что о нем думает. Результат исследования «Зеленоград.ру» Истории
Дизайнер Артемий Лебедев пожертвовал 100 тысяч сыну священника из Андреевки. Ему собрали половину суммы на самое дорогое лекарство в мире Новости
История деревни Савёлки: от деда первого царя из династии Романовых до нынешнего Зеленограда Истории
Метро в Зеленоград — эволюция обещаний от Хрущёва до наших дней. К 85-летию метрополитена Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру