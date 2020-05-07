В рамках общественной кампании по использованию безопасных материалов для ремонта жилых домов, «Зеленоград.ру» запросил у «Жилищника» информацию о причине невыносимого запаха краски.

В ответе «Жилищник» пояснил, что запах краски «является следствием испарения растворителя при высыхании после окрашивания изделия, который используется в ходе технологического процесса при изготовлении лакокрасочного материала до достижения необходимой вязкости. Часто в качестве такого растворителя используется ацетон, обеспечивающий жидкое состояние суспензии».

Из ответа можно предположить, что причина — в типе растворителя. Кажется, «Жилищник» хотел сказать, что именно ацетон, который они «часто используют», причина сильного запаха.

Также мы запрашивали, есть ли альтернативные лакокрасочные материалы, не с таким ядовитым запахом, но этот вопрос «Жилищник» проигнорировал. На запрос списка закупок материалов для покрасочных работ, «Жилищник» предложил посмотреть самим.

Мы посмотрели закупки «Жилищника» за 2019 год и выяснили, что в общем объеме закупок доля растворителя составляет около 6%. Если действительно закупается самый дешевый растворитель, то мы намерены выяснить причину и возможные альтернативы.

Для продолжения этой общественной кампании нам нужна ваша помощь: оставьте свою подпись и оформите небольшое пожертвование на работу редакции. Мы также ищем экспертов по краскам — пожалуйста, свяжитесь с нами.