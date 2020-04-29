Работников вынуждают уволиться по собственному желанию — или им не выплатят зарплату, пишет медиакомпания «Зеленоград сегодня».
Утром 29 апреля сотрудников магазина, в том числе директора, не пустили внутрь. Директор просила дать ей возможность забрать личные вещи, а также поинтересовалась, что будет с сейфом с деньгами и товаром, за которые она отвечает по документам. Женщина, преградившая путь, ответила, что личные вещи им соберут и вынесут. Товар и сейф отвезут на юридический адрес в Москву, а деньги она передаст президенту компании. Назвать свою должность она отказалась, но заявила, что полномочий у нее больше, чем у директора. «Зеленоград сегодня» опубликовал видео этих переговоров и фотографию с уже выставленными за дверь магазина личными вещами сотрудников.
Накануне СМИ сообщили, что российская сеть магазинов Fashion House закрылась из-за коронавируса. Пандемия и связанные с ней ограничения привели к тому, что компания не может продолжать работу. Все деньги ушли на зарплату, денег на счетах нет, иные платежи не предвидятся, пересказывают «Ведомости» письмо для сотрудников Fashion House департамента по работе с персоналом сети. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — цитируют «Ведомости».
"Лично документа о банкротстве компании они никому не предоставили, — рассказала «Зеленоград.ру» сотрудница сети Светлана К. — Коллеги написали заявление в прокуратуру и Фонд социального страхования. Они уже начали проверку".
Также сегодня [29 апреля] вывозят товар из сети торговых центров «Мозаика», сообщила нам Светлана.
«Зеленоград.ру» проследит за развитием событий, связанных с закрытием сетевых магазинов.