Накануне СМИ сообщили, что российская сеть магазинов Fashion House закрылась из-за коронавируса. Пандемия и связанные с ней ограничения привели к тому, что компания не может продолжать работу. Все деньги ушли на зарплату, денег на счетах нет, иные платежи не предвидятся, пересказывают «Ведомости» письмо для сотрудников Fashion House департамента по работе с персоналом сети. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — цитируют «Ведомости».

"Лично документа о банкротстве компании они никому не предоставили, — рассказала «Зеленоград.ру» сотрудница сети Светлана К. — Коллеги написали заявление в прокуратуру и Фонд социального страхования. Они уже начали проверку".

Также сегодня [29 апреля] вывозят товар из сети торговых центров «Мозаика», сообщила нам Светлана.

«Зеленоград.ру» проследит за развитием событий, связанных с закрытием сетевых магазинов.