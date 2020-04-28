«Пятерочки» и «Перекрестки» сократили время работы. Объясняем, в чем причина 28.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Все зеленоградские магазины «Пятерочка» перешли на график с 9:00 до 21:00, а раньше большая их часть работала с 8:00 до 23:00. «Перекрестки» тоже сократили рабочее время на один-два часа. О сокращении времени работы покупателей предупреждают объявления на дверях «Пятерочек»: график пересмотрен, поскольку нужно чаще убирать и дезинфицировать помещения.

«Такие меры позволяют предоставить сотрудникам магазинов больше времени на уборку и санитарную обработку магазинов, обеспечивают большую гибкость при формировании смен, а также позволяют снизить количество контактов между разными сменами и проводить уборку между ними», рассказали «Коммерсанту» в компании X5 Retail Group, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток».

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Одновременно Х5 развивает сервисы доставки товаров из «Пятерочек» и «Перекрестков». Московские пенсионеры могут воспользоваться бесплатной доставкой продуктов из «Пятерочки»: надо позвонить по телефону 8-800-200-96-20 и оставить заявку. Заявки передают в ситуационный центр «Мосволонтёр», сотрудники которого связываются с пожилым человеком напрямую и уточняют необходимые детали, например, конкретный список товаров. Можно заказать и лекарства. После этого волонтер закупает в «Пятёрочке» или ближайшей аптеке заказанное и приносит на дом. Расчёт — строго на основании чека.

По данным Х5, чистая прибыль компании в I квартале 2020 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,2 млрд рублей. При этом чистая розничная выручка «Пятерочек» и «Перекрестков» выросла на 17% и 21% соответственно. Количество заказов в онлайн-сервисах обоих торговых сетей также значительно увеличилось в связи с распространением коронавируса.

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Метки:
коронавирус, карантин, перекресток, пятерочка
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