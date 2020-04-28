Все зеленоградские магазины «Пятерочка» перешли на график с 9:00 до 21:00, а раньше большая их часть работала с 8:00 до 23:00. «Перекрестки» тоже сократили рабочее время на один-два часа. О сокращении времени работы покупателей предупреждают объявления на дверях «Пятерочек»: график пересмотрен, поскольку нужно чаще убирать и дезинфицировать помещения.

«Такие меры позволяют предоставить сотрудникам магазинов больше времени на уборку и санитарную обработку магазинов, обеспечивают большую гибкость при формировании смен, а также позволяют снизить количество контактов между разными сменами и проводить уборку между ними», рассказали «Коммерсанту» в компании X5 Retail Group, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток».