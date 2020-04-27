В «Иридиуме» открыли несколько магазинов и салонов связи 27.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Торговый центр «Иридиум», который был закрыт с конца марта в связи с эпидемией коронавируса, частично возобновил работу. Внутри открыли торговые точки, деятельность которых не приостановлена указами мэра Москвы.

Заработали салоны связи «Связной», МТС, Теле2. Постепенно вслед за ними откроются салоны Yota, «Евросеть», «Билайн» и «Мегафон», рассказали «Зеленоград.ру» в торговом центре.

Из магазинов открыты «Дочки-сыночки» с детскими товарами и салон оптики «Линзмастер».

При этом остаются закрытыми магазины косметики, парфюмерии и средств личной гигиены — например, «Л'Этуаль», The Body Shop и Yves Rocher.

В сети аптек «36,6» также не подтвердили продолжение работы аптеки №451 в «Иридиуме».

Временная приостановка до 1 мая розничной торговли непродовольственными товарами в Москве была введена указом мэра Москвы №12-УМ от 5 марта 2020 (с последующими изменениями и дополнениями). Исключение сделали для аптек салонов связи, магазинов медицинских и оптико-офтальмологических товаров, зоотоваров, непродовольственных товаров первой необходимости (согласно переченю).

«Иридиум» стал единственным торговым центром в Зеленограде, который закрылся целиком на вход для покупателей на месяц, с начала связанных с эпидемией коронавируса ограничений. В других — ТЦ «Грин», «Панфиловский», «Зеленопарк» — продолжили работать магазины и салоны из разрешённого списка.

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Метки:
коронавирус, карантин, торговля, Иридиум
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