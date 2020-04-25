Она уже попадала под санкции ведомства в прошлом году, но с тех пор только выросла — в восемь раз. Непонятно, что делало министерство всё это время, если подобное стало возможным.

Новую незаконную свалку на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0060510:3009 случайно обнаружил экоактивист Евгений Лашкевич в марте 2019 года. Еще осенью 2018-го ее не было, рассказывал он «Зеленоград.ру».

Он отметил также, что участок расположен в границах охранной зоны магистрального газопровода. Неясно ещё, каким образом не заметила в охранной зоне нелегальную свалку таких масштабов компания «Газпром трансгаз Москва», которая при этом судится с торговым центром «Зеленопарк» именно из-за нарушения тех самых границ, писал Лашкевич. А судя по видео, снятому с квадрокоптера, организаторы свалки частично захватили еще и земли лесного фонда.