Второй год свозят строительный мусор и грунт на незаконную свалку в двух километрах от Зеленограда, рядом с посёлком Черная Грязь. Отходы занимают более восьми гектаров земли между гипермаркетом Metro и торговым центром «Зеленопарк». По определению регионального министерства экологии, это «свалка особо крупных размеров».
Она уже попадала под санкции ведомства в прошлом году, но с тех пор только выросла — в восемь раз. Непонятно, что делало министерство всё это время, если подобное стало возможным.
Новую незаконную свалку на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0060510:3009 случайно обнаружил экоактивист Евгений Лашкевич в марте 2019 года. Еще осенью 2018-го ее не было, рассказывал он «Зеленоград.ру».
Он отметил также, что участок расположен в границах охранной зоны магистрального газопровода. Неясно ещё, каким образом не заметила в охранной зоне нелегальную свалку таких масштабов компания «Газпром трансгаз Москва», которая при этом судится с торговым центром «Зеленопарк» именно из-за нарушения тех самых границ, писал Лашкевич. А судя по видео, снятому с квадрокоптера, организаторы свалки частично захватили еще и земли лесного фонда.
Лишь через три месяца после обнаружения Лашкевичем полигона сотрудники министерства экологии отправили туда первую проверку. И действительно нашли нелегальную свалку площадью около одного гектара, а вблизи — четыре самосвала со следами перевозки грунтов и строительного мусора. По показаниям водителей, они свозили сюда отходы, образованные при расчистке пруда в Зеленограде.
Министерство отчиталось, что «решается вопрос об их [самосвалов] задержании» и что «уже установлен правообладатель земельного участка». Его вызвали в Минэкологии «для составления протокола об административном правонарушении. Планируется отбор проб отходов и расчет ущерба, нанесенного окружающей среде». Чем закончилось — непонятно. Об этом ведомство умолчало.
И вот почти через год, в апреле, министерство прислало «Зеленоград.ру» новый пресс-релиз о том, что «направило в Межрайонную природоохранную прокуратуру материалы обследования земельных участков, где зафиксированы факты незаконного размещения отходов». Речь идёт о той же самой свалке, только теперь на площади более восьми гектаров.
В пресс-релизе Минэкологии обещает привлечь к административной ответственности «собственников, не следящих за экологическим состоянием своих участков». Значит ли это, что раньше этим собственникам удавалось уйти от штрафов и наказания, — не понятно. Будем выяснять.