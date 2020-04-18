Пасха онлайн: трансляции в зеленоградских храмах 18.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Верующие готовятся отпраздновать один из главных православных церковных праздников — Пасху. В этом году из-за эпидемии коронавируса она впервые пройдёт при очень необычных условиях: доступ в церкви прекращён, а онлайн-трансляции богослужений можно будет увидеть не только из храма Христа Спасителя в Москве, но и в youtube-канале каждого зеленоградского храма или в их группах «ВКонтакте»:

Ночные службы начнутся с 23:00 до 0:00, в 9:00—10:00 праздничного утра в храмах отслужат литургию, а в 16:00 — великую пасхальную вечерню (время богослужений лучше уточнить в расписаниях храмов).

Московская патриархия рассказала, как прихожане, не имея возможности лично посетить храмы в день Пасхи, могут самостоятельно на дому совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди.

В храме Александра Невского сообщают, что настоятель храма провел в субботу, 18 апреля, чин освящения куличей в зеленоградской пекарне «Дон Батон», и советуют приобретать куличи там (корпус 1106 и улица Новокрюковская, дом 7). «А также на торговых площадках города вы можете приобрести куличи „28 Хлебозавода“, которые были освящены священником Филаретовского храма». Пожилым людям куличи разносят волонтёрские службы храмов.

До 19 апреля включительно Роспотребнадзор Москвы предписал приостановить посещение горожанами храмов и прочих территорий и зданий Московской патриархии. Исключение сделано для священнослужителей и тех, чьё присутствие необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций. В храмах объявили об этом прихожанам. «Вы смотрите богослужения дома, ограждаясь от „поветрия на ны движимаго“, а значит, вы духом здесь, на службе» , — утешают паству в храме Александра Невского.

«Братья и сестры, то, что мы временно не можем вместе пребывать на молитве в храме, не означает, что мы не можем вместе, „единым сердцем и едиными усты“, возносить свои молитвы Богу. Давайте не забывать друг друга, молиться друг за друга, чтобы милосердный Господь даровал всем нам здравия, терпения, мудрости и сил достойно перенести все выпавшие на нашу долю испытания» , — призвал неделю назад Никольский храм. И тоже опубликовал на своей странице «небольшое утешение»: хор храма святого Николая Мирликийского в Зеленограде исполняет «Молитву во время вредоносного поветрия чтомая» (композитор А. Черных).

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Метки:
пасха
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