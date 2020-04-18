С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.
«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», — уточнил Собянин.
Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Если раньше это можно было сделать в добровольном порядке, то с 22 апреля требование обязательное. Причем оформить надо не менее чем за пять часов до первой поездки.
Получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис. На момент публикации еще не появился.
Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.
Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки Собянин обещает позднее компенсировать.
Действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах — сохраняется.
Соблюдение пропускного режима при поездках на автомобиле будут контролировать по камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции.
«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», — поясняет Собянин. — Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями". Владельцев будут штрафовать.
Будет ли каждая камера на маршруте выписывать новый штраф, неизвестно.
Получить пропуск могут волонтёры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.
До этого волонтёрам предлагали использовать личные пропуска для волонтёрских поездок.
Те, кто не обязан был получать цифровые пропуска: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты с редакционными удостоверениями с 22 апреля должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.
Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.
В конце марта вообще ожидала прежде всего закупок антисептиков, перчаток, респираторов, масок и т.д. Их можно было бы раздавать с памятками, бюджет Москвы очень немалый, а при скученности людей это полезнее любых пропусков. Очень наивно, да.