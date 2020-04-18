Общественный транспорт — только электронные карты

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», — уточнил Собянин.

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Если раньше это можно было сделать в добровольном порядке, то с 22 апреля требование обязательное. Причем оформить надо не менее чем за пять часов до первой поездки.

Получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис. На момент публикации еще не появился.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки Собянин обещает позднее компенсировать.

Действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах — сохраняется.