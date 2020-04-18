1
Ограничения на передвижения и работу предприятий продлены до 1 мая. Что нового в пропускной системе 18.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об изменениях в пропускной системе и объяснил, как она будет работать с 22 апреля. Также подписан указ о продлении ограничительных мер до 1 мая.

Общественный транспорт — только электронные карты

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть», — уточнил Собянин.

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Если раньше это можно было сделать в добровольном порядке, то с 22 апреля требование обязательное. Причем оформить надо не менее чем за пять часов до первой поездки.

Получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис. На момент публикации еще не появился.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки Собянин обещает позднее компенсировать.

Действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах — сохраняется.

Автомобили — контроль за передвижениями

Соблюдение пропускного режима при поездках на автомобиле будут контролировать по камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции.

«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», — поясняет Собянин. — Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями". Владельцев будут штрафовать.

Будет ли каждая камера на маршруте выписывать новый штраф, неизвестно.

Пропуска для волонтеров

Получить пропуск могут волонтёры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

До этого волонтёрам предлагали использовать личные пропуска для волонтёрских поездок.

Читайте также
Волонтёры не получили рабочие пропуска для поездок по городу. Продолжение их работы под вопросом
Госслужащие, силовики и журналисты

Те, кто не обязан был получать цифровые пропуска: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты с редакционными удостоверениями с 22 апреля должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.

Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Читайте также
Хроника коронавируса в Зеленограде
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вы ожидали продления и ужесточения ограничительных мер?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 135 человек
Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, карантин
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 15:51
Ожидала. Но ожидала для начала ответственности тех, кто отдал приказ устроить то, что произошло в метро. Без заговаривания зубов "безответственными москвичами". Если некоторое лицо, принимающее решения, не понимает, что такое неизбежно приведёт к образованию скоплений людей, тем более, загрузка станций с учётом часов пик - не тайна, как оно может чем-то управлять?
В конце марта вообще ожидала прежде всего закупок антисептиков, перчаток, респираторов, масок и т.д. Их можно было бы раздавать с памятками, бюджет Москвы очень немалый, а при скученности людей это полезнее любых пропусков. Очень наивно, да.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Ограничения на передвижения и работу предприятий продлены до 1 мая. Что нового в пропускной системе Новости
Великий регент, дирижёр-вождь и ученик Чайковского из Ржавок — история Василия Орлова Истории
В Андреевке врач пришел в поликлинику делать рентген легких. Он сказал, что у него положительный тест на коронавирус Истории
Почему муниципальный тариф ЖКХ не подходит для обслуживания коммерческих новостроек. Объясняет управляющая компания ЖК «Зеленоград Сити» Истории
На очистных сооружениях включили ультрафиолетовое обеззараживание Новости
Депутат Мосгордумы попросил сотрудников «Жилищника» сократить работу и не собираться вместе Новости
Коронавирусом заболел уже каждый тысячный житель Зеленограда. Главные очаги распространения — вокруг болеющих на дому Новости
Покупатели квартир в новостройках 3-го микрорайона организовали выбор новой управляющей компании. Они призывают соседей объединяться для решения общих проблем Новости
Волонтёры не получили рабочие пропуска для поездок по городу. Продолжение их работы под вопросом Новости
Все пациенты с ОРВИ получат предписание об обязательной самоизоляции Новости
Космические значки из Зеленограда. Как в НИИМП и на «Компоненте» делали особенные сувениры Истории
В горбольнице резко снизились запасы крови — очень нужны доноры Новости
Дневник волонтёра - продолжение. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса.Новые записи с 11 апреля Истории
Главврача зеленоградской больницы Олега Гриднева назначили заместителем министра здравоохранения России Новости
В Москве ввели новые ограничения из-за эпидемии: остановка большинства предприятий, строек, каршеринга, госзакупок. Пропуска на следующей неделе Новости
Зеленоградцы с коронавирусом существуют — теперь это признано официально Новости
«Все должны восприниматься как потенциально зараженные». Медсестра зеленоградской поликлиники о визитах на дом, индивидуальной защите и неразберихе Истории
Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки Новости
«Волосы стынут в жилах». Актёр Антон Лапенко из Зеленограда в программе «Вечерний Ургант» Истории
Зеленоградская больница возьмёт на себя экстренную помощь московским пациентам — вместо стационаров, перепрофилированных под лечение коронавируса Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
За нарушение режима самоизоляции москвичей начали штрафовать на 15 тысяч рублей Новости
Росгвардия и МЧС теперь могут составлять протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Осталось понять, как именно штрафовать Новости
Амбулаторный центр с компьютерной томографией для диагностики коронавируса заработал на базе зеленоградской горбольницы Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру