«Зеленоград.ру» открыл новый канал для прямой связи с редакцией — через телеграм @ZelenogradruBot 12.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Редакция «Зеленоград.ру» очень любит общаться c читателями: мы получаем от вас информацию о происходящем в городе, описание проблем, мнения, вопросы и просто красивые фотографии и видео.

Сейчас нам можно написать в сообщениях группы ВКонтакте, фейсбуке, в директ инстаграма, а также через сайт. Теперь мы добавили ещё чат для прямой связи с редакцией в телеграме: ZelenogradruBot (в дополнение к информационному каналу Zelenogradru). Все сообщения из этих каналов попадают в единый контакт-центр — мы стараемся как можно быстрее отвечать на них.

Сейчас среднее время до ответа меньше 15 минут, и это на 10 минут лучше, чем неделю назад (многие пишут ночью — им приходится ждать ответ до утра).

В последнее время число обращений резко увеличилось. Если за последний месяц оно выросло в 2,5 раза, то за последние семь дней — в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей (мы ответили на 222 сообщения, не считая писем с сайта и звонков).

Пишите нам побольше — мы рады получать ваши сообщения!

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