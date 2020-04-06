В магазине «Десяточка» появилась услуга доставки продуктов и хозяйственных товаров на дом. Заказы принимают ежедневно с 10 до 18 часов, а доставляют с 12 до 20 часов на следующий день. Если есть свободные машины, то могут доставить и в тот же день.

Доставка по Зеленограду стоит 199 рублей. Для пенсионеров при предъявлении социальной карты — бесплатно.

Заказ могут доставить и за пределы города, но не дальше 15 километров от него, точнее, от магазина, который расположен в 4-м микрорайоне, сказали «Зеленоград.ру» в «Десяточке». Такое расстояние позволит доставить в большинство окрестных поселений. За каждый дополнительный километр начисляется по 30 рублей к стоимости доставки (сверх 199 рублей).

Минимальная сумма заказа — 1000 рублей. Также есть ограничение на доставку воды — не более 10 литров.

При формировании заказа можно предупредить оператора о том, на какую сумму вы рассчитываете. Если сумма превысит планируемую, оператор вас об этом предупредит и поможет скорректировать заказ.

Оплата принимается только наличными. Безналичный расчет возможен, но в крайних случаях: курьер вам назовет номер карточки, на который вы в его присутствии должны будете перевести оплату.

Заказы принимают по четырехканальному общему телефону: 8-800-600-74-05. С 20 апреля услуга станет доступна на сайте Десяточка.рус. Пока там обещают «лучший супермаркет Зеленограда».

Сам магазин «Десяточка» продолжает работать в обычно режиме: в корпусе 426А, строение 1 с 8:30 до 22:45. На первом этаже расположены продукты, в цоколе — хозяйственные товары и косметика.