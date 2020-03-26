Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми 26.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Продуктовые магазины начали выделять специальные часы для посещения пожилыми людьми. Остальных покупателей просят воздержаться от посещения магазина в это время, чтобы снизить для людей из группы риска вероятность заразиться новой коронавирусной инфекцией. Известно о такой акции в «Пятерочках» и «Билле».

В «Пятерочках» время для пожилых — каждый понедельник и четверг до 10:00. В «Билле» каждый день с 7:00 до 9:00.

В «Билле» в это время действует скидка 7% на весь регулярный ассортимент для держателей социальной карты москвича или жителя Московской области, а также при предъявлении пенсионного удостоверения.

В «Билле» говорят, что такой опыт успешно применялся в магазинах сети за рубежом. В частности разделение потоков покупателей введено в Словакии.

Возможно, такой подход работает потому, что молодые покупатели могут переносить инфекцию бессимптомно и заразят пожилого. А если заболеет пожилой, то он сам не пойдет в магазин.

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Метки:
продукты, коронавирус, карантин, торговля, пятерочка
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