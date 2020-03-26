В «Пятерочках» время для пожилых — каждый понедельник и четверг до 10:00. В «Билле» каждый день с 7:00 до 9:00.

В «Билле» в это время действует скидка 7% на весь регулярный ассортимент для держателей социальной карты москвича или жителя Московской области, а также при предъявлении пенсионного удостоверения.