Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что падение курса рубля приведет к подорожанию товаров и услуг — так ответили 60% участников нашего опроса.

20% говорят, что для них ничего не изменится.

7% пересмотрят планы на путешествие за границу

5% ожидают снижение зарплаты

3% получают доходы в валюте, поэтому им будет только лучше

3% боится потерять работу

Всего в опросе приняло участие более 700 человек.



Между тем государственное агентство РИА Новости опросило экспертов по ценам в магазинах. Вот, что они говорят о возможном повышении цен:

Продукты не подорожают: почти всё на полках российское, от цены доллара не зависит. Поставщики «Ашана» пока не сообщали о повышении цен на продукты. Временную заморозку цен (как в 2015 году) вводить пока планируют. Минсельхоз РФ тоже не ожидает повышения цен на основные продукты питания: «Некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России».

Цены на гаджеты вырастут вслед за ростом валюты.



Бытовая техника во многом российской сборки, плюс на складах много импортных телевизоров и холодильников, закупленных по старым курсам, резкого роста не ожидается.



Автомобили могут подорожать, но не сразу. «АвтоВАЗ» уже объявил, что рассматривает возможность корректировки цен на автомобили.