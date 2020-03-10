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Большинство читателей «Зеленоград.ру» ожидают подорожания товаров и услуг после падения курса рубля. Власти успокаивают их 10.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что падение курса рубля приведет к подорожанию товаров и услуг — так ответили 60% участников нашего опроса.

  • 20% говорят, что для них ничего не изменится.
  • 7% пересмотрят планы на путешествие за границу
  • 5% ожидают снижение зарплаты
  • 3% получают доходы в валюте, поэтому им будет только лучше
  • 3% боится потерять работу

Всего в опросе приняло участие более 700 человек.

Между тем государственное агентство РИА Новости опросило экспертов по ценам в магазинах. Вот, что они говорят о возможном повышении цен:

Продукты не подорожают: почти всё на полках российское, от цены доллара не зависит. Поставщики «Ашана» пока не сообщали о повышении цен на продукты. Временную заморозку цен (как в 2015 году) вводить пока планируют. Минсельхоз РФ тоже не ожидает повышения цен на основные продукты питания: «Некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России».

Цены на гаджеты вырастут вслед за ростом валюты.

Бытовая техника во многом российской сборки, плюс на складах много импортных телевизоров и холодильников, закупленных по старым курсам, резкого роста не ожидается.

Автомобили могут подорожать, но не сразу. «АвтоВАЗ» уже объявил, что рассматривает возможность корректировки цен на автомобили.

Верите ли вы в заверения властей, что цена на «почти все» продукты не зависит от курса доллара?
Да
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Проголосовали 179 человек
Метки:
цена, обмен валюты, экономика
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Обсуждение
Ван Барин
8 часов назад
"Поставщики «Ашана» пока не сообщали о повышении цен на продукты."
Маневр можно сделать на качестве.. больше пальмы и крахмала
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