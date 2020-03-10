Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что падение курса рубля приведет к подорожанию товаров и услуг — так ответили 60% участников нашего опроса.
- 20% говорят, что для них ничего не изменится.
- 7% пересмотрят планы на путешествие за границу
- 5% ожидают снижение зарплаты
- 3% получают доходы в валюте, поэтому им будет только лучше
- 3% боится потерять работу
Всего в опросе приняло участие более 700 человек.
Между тем государственное агентство РИА Новости опросило экспертов по ценам в магазинах. Вот, что они говорят о возможном повышении цен:
Продукты не подорожают: почти всё на полках российское, от цены доллара не зависит. Поставщики «Ашана» пока не сообщали о повышении цен на продукты. Временную заморозку цен (как в 2015 году) вводить пока планируют. Минсельхоз РФ тоже не ожидает повышения цен на основные продукты питания: «Некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России».
Цены на гаджеты вырастут вслед за ростом валюты.
Бытовая техника во многом российской сборки, плюс на складах много импортных телевизоров и холодильников, закупленных по старым курсам, резкого роста не ожидается.
Автомобили могут подорожать, но не сразу. «АвтоВАЗ» уже объявил, что рассматривает возможность корректировки цен на автомобили.
Маневр можно сделать на качестве.. больше пальмы и крахмала