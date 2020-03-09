Рубль резко подешевел на фоне падения цен на нефть и ограничений из-за коронавирусной инфекции. На момент публикации евро — 86, доллар — 75. Пока это только международные торги, основная площадка — Московская биржа — откроется во вторник, сообщает РИА Новости.

Сложно сказать, чего ждать дальше: эксперты и власти говорят разное.

Министерство финансов говорит, что рост доллара на каждый 1 рубль выше 65,7 рублей дает бюджету дополнительно 70 миллиардов рублей. Фонд национального благосостояния сможет в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30.

Обрушение нефти — самое драматичное с 1991, когда шла война в Персидском заливе. Аналитики не исключают дальнейшего падения нефти до $20. Российский бюджет сбалансирован при $42,2.

Московские обменники — кто на что горазд. Некоторые еще не открылись, хотя круглосуточные, возможно из-за выходного. В некоторых нет долларов. А в каких-то есть, и стоят по 75. Бывший замглавы Минэкономразвития Ведев говорит, что обвал рубля и нефти спекулятивный и краткосрочный, бежать покупать валюту не надо.

Расскажите в комментариях, чего вы ждете от нынешней ситуации: для себя, для своего бизнеса (если есть), для своего работодателя.