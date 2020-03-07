«Паровозик» из трёх большегрузов собрался на Ленинградке в районе деревни Дурыкино в пяти километрах от Зеленограда недавно ночью.

Судя по последствиям, попавшим на запись регистратора, фура догнала грузовой фургон, а тот заехал на платформу автопоезда, перевозящего новенькие кроссоверы. Видео опубликовано в группе «ЗелАО AUTO | Зеленоград».

Детали произошедшего выясняются. Информации о пострадавших не поступало, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.