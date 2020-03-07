Столкновение автопоезда с машинами, фургона и фуры произошло на Ленинградском шоссе. Видео 07.03.2020 ZELENOGRAD.RU

«Паровозик» из трёх большегрузов собрался на Ленинградке в районе деревни Дурыкино в пяти километрах от Зеленограда недавно ночью.

Судя по последствиям, попавшим на запись регистратора, фура догнала грузовой фургон, а тот заехал на платформу автопоезда, перевозящего новенькие кроссоверы. Видео опубликовано в группе «ЗелАО AUTO | Зеленоград».

Детали произошедшего выясняются. Информации о пострадавших не поступало, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

Метки:
дтп, ленинградское шоссе, тема - чп, происшествия, дурыкино
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мужчина получил ножевое ранение в дорожном конфликте Новости
Нетрезвого пешехода сбили насмерть на улице Андреевке Новости
Пропал 55-летний Олег Черновский. Может нуждаться в помощи Новости
Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявлен в Москве Новости
Жители 20 микрорайона пожаловались на бьющую в окна подсветку. Им отказали, потому что она «удовлетворяет эстетическую потребность в прекрасном» Истории
«Матерных слов не написано, значит нет преступления». Почему полиция отказывалась искать вандалов, которые разрисовали несколько домов, несмотря на фото и видео Истории
Власти пришли в корпус 856, чтобы вскрыть двери жильцов. Там оказались недавно заселенные сотрудники «Жилищника» Новости
В детской поликлинике украли рюкзак с оборудованием для ребенка-диабетика. Злоумышленник оказался многодетным отцом Истории
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снижается третью неделю подряд Новости
Крюково-Грузовое. Как жила и почему закрылась железнодорожная ветка в зеленоградском лесу. История её предка и фантазии о будущем Истории
Три сценария властей Москвы для борьбы с коронавирусом. От профилактики до чрезвычайной ситуации Истории
Мосгордума хочет контролировать загрязнения воздуха во всей Московской области. Чем это поможет, почему надо следить по ночам и что думает зеленоградский депутат Истории
Объявлен конкурс на достройку платной дороги М-11 в объезд Твери Новости
В 17-м микрорайоне достроили все жилые дома Новости
Мультиварка — друг человека, изготовление подарков, праздничные концерты, фабрика затей и ювелирный фестиваль — бесплатные мероприятия в ДК 7—9 марта Афиша
Московские камеры помогут полиции искать преступников по татуировкам и походке. Почему это не всегда помогает и когда может навредить Истории
Начались суды над жителями корпуса 856, которых власти хотят выселить из дома. Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Новые «лежачие полицейские» в 2020 году. Где и почему их установят Новости
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Бесплатный проезд подарят женщинам 8 Марта в столице и области Новости
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов» — учёный-астрофизик Сергей Попов в лектории TopTalk Афиша
Пешеход разобрал дорожное ограждение, лишь бы не идти к подземному переходу. Видео Жизнь
Власти решили бороться с водителями на тротуаре вдоль 15 и 16 микрорайонов. Но выбранный способ вряд ли поможет сам по себе Новости
Большой перерыв на утренних крюковских электричках сократить нельзя. Но на МЦД обещают уменьшить его в четыре раза. Возможно ли это? Новости
Три щенка провалились в трубу теплотрассы. Через два дня их вытащили местные жители, спасатели и аварийная служба Жизнь
На мусорных площадках во дворах меняют профлисты на сетку Рабица. Так водители будут лучше видеть пешеходов Новости
После гибели подростка на Середниковской улице там решили установить камеру контроля скорости Новости
«Яндекс.Такси» показал пассажирам их рейтинг. Это должно помочь выявлять хамов и агрессоров Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру