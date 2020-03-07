Мужчина переходил улицу Андреевку в неположенном месте и попал под колёса автомобиля «Киа Рио». Он пересекал дорогу со стороны водителя. От полученных травм 60-летний пешеход скончался на месте, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

Трагический инцидент произошёл в ночь на 7 марта, в 01:10, напротив корпуса 1625. Со слов очевидца, пешеход был нетрезв. Автомобиль двигался в направлении Панфиловского проспекта.