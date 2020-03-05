Надежда Байдавлетова, 17-летняя жительница 8-го микрорайона, ушла из дома (корпус 815) в среду, 4 марта.

Приметы. На вид 15—17 лет, рост 164 сантиметра, лицо овальное, телосложение худощавое, короткие прямые темно-русые волосы, глаза серые.

Одежда. Короткий пуховик голубого цвета с мехом на капюшоне, тёмно-синие джинсы, бордовые кроссовки, зелёная шапка с помпоном, рюкзак VANS цвета хаки.

Особые приметы. Шрам на правом подреберье, татуировка на левой ноге на внутренней стороне щиколотки в виде планеты Сатурн.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22, 8-499-710-06-31 или в службу «102» (с мобильного — 112).