Надежда Байдавлетова, 17-летняя жительница 8-го микрорайона, ушла из дома (корпус 815) в среду, 4 марта.
Приметы. На вид 15—17 лет, рост 164 сантиметра, лицо овальное, телосложение худощавое, короткие прямые темно-русые волосы, глаза серые.
Одежда. Короткий пуховик голубого цвета с мехом на капюшоне, тёмно-синие джинсы, бордовые кроссовки, зелёная шапка с помпоном, рюкзак VANS цвета хаки.
Особые приметы. Шрам на правом подреберье, татуировка на левой ноге на внутренней стороне щиколотки в виде планеты Сатурн.
Полиция просит всех, кому известно о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22, 8-499-710-06-31 или в службу «102» (с мобильного — 112).
Фото предоставлено УВД по Зеленограду
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