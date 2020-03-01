Экстренные службы сообщают о порывистом ветре до 17 метров в секунду в ближайшие сутки. В столице предупреждение об усилении ветра и гололедице действует с 15 часов 1 марта до 10 утра понедельника, 2 марта. В регионе — до утра 3 марта. Такую погоду называют потенциально опасной и присваивают ей «жёлтый» уровень.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями экстренные службы рекомендуют строго соблюдать правила персональной безопасности: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили также следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, на дороге необходимо проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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