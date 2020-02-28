Годовалый мальчик отравился жидкостью из набора юного химика 28.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Химический ожог глотки и острое отравление химическим веществом диагностировали у годовалого мальчика, поступившего 26 февраля в одну из столичных больниц.

Отравление было случайным. «Мать ребенка пояснила, что её сын стащил у старшего брата колбу из набора юного химика и употребил ее содержимое», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошёл в деревне Голубое, уточняет РЕН ТВ.

В полиции нам подтвердили, что получили телефонограмму из медучреждения о доставлении годовалого ребёнка с признаками химического отравления. Следственное управление и полиция проверяют информацию СМИ и обстоятельства случившегося.

Метки:
дети, тема - чп, происшествия, голубое
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