Химический ожог глотки и острое отравление химическим веществом диагностировали у годовалого мальчика, поступившего 26 февраля в одну из столичных больниц.

Отравление было случайным. «Мать ребенка пояснила, что её сын стащил у старшего брата колбу из набора юного химика и употребил ее содержимое», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошёл в деревне Голубое, уточняет РЕН ТВ.

В полиции нам подтвердили, что получили телефонограмму из медучреждения о доставлении годовалого ребёнка с признаками химического отравления. Следственное управление и полиция проверяют информацию СМИ и обстоятельства случившегося.