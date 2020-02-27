Бесплатный билет на перевозку велосипедов в электричках отменят с 1 марта 27.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Велосипеды можно провозить в электричках бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, но надо брать в кассе специальный безденежный билет. С 1 марта его отменяют — человек с велосипедом в эти часы проходит с обычным пассажирским билетом. Правила действуют от Ленинградского вокзала до станции Бологое.

А вне бесплатных часов перевозка велосипедов на любое расстояние по-прежнему стоит 30 рублей, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Сейчас бесплатно велосипеды можно провозить по железнодорожным зонам Москвы и Московской области, с 1 марта в указанные часы — на всем участке обслуживания МТППК, в том числе, в Тверской области.

Проблема оформления бесплатного билета еще и в том, что сделать это можно только в кассе. МТППК планирует в скором времени сделать такую опцию в билетных автоматах. Такие билеты нужны не только для провоза велосипеда, но и, например, чтобы проводить кого-то в поезд, помочь занести тяжелый багаж — или, наоборот, встретить. Надо брать в кассе карту провожающего, билет с залоговой стоимостью 100 рублей, а потом туда же вернуть, чтобы отдали деньги. То есть, отстоять два раза в очереди. На платформе можно находиться не более 30 минут (от момента прохода через турникет), а карту надо вернуть в кассу в течение часа.

С 1 февраля МТППК снизила стоимость перевозки велосипедов и крупного багажа до 30 рублей на любое расстояние. Стоимость проезда подорожала для пассажиров на 5 рублей в обычных электричках и на 8 — в «экспрессах».

Читайте также
Высаживать из электричек шумных, грязных и музицирующих пассажиров. Минтранс хочет внести изменения в правила перевозок
Надо ли отменить перронный билет для провожающих/встречающих?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 34 человека
Метки:
электричка, общественный транспорт, велосипед, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Департамент образования объяснил, почему две зеленоградские школы обменялись директорами Новости
Пенсионерка выпала из окна на рабочего и оборвала люльку. Он пытался ее поймать. Все живы Новости
Двухэтажное кирпичное здание, где был первый в Зеленограде универмаг, частично продали новому владельцу. Он обещает «глобальную» реконструкцию Новости
Бесплатный билет на перевозку велосипедов в электричках отменят с 1 марта Новости
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Мемориал «Штыки» на Ленинградском шоссе подсветят прожекторами и поставят видеокамеры Новости
На заказчика незаконной стройки на Заводской завели административное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей, но это его не остановило Новости
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Команда «Зеленоград.ру» победила в первой игре нового сезона и дарит всем участникам подарок Афиша
Встреча с префектом 26 февраля. Обсудим итоги и планы по развитию Зеленограда на 2020 год. Онлайн-трансляция Истории
«Про все переломы узнали только к выписке». Мама — о здоровье девочек, пострадавших в аварии на Фирсановском шоссе, о семье и следствии Истории
В РЖД обсуждают расширение Октябрьской железной дороги на въезде в Москву с четырех до шести путей. Это даст больше места для электричек Новости
Началась подготовка к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке занятия по русскому Новости
«Можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф пять тысяч рублей». Как появляются незаконные свалки вокруг Зеленограда и почему от них трудно избавиться Истории
Для ремонта «старого» моста до конца апреля будут последовательно закрывать по одной полосе. Официальная информация о том, что там делают Новости
В Москве открыли три детсада для детей-аллергиков. Как завести такой же в Зеленограде? Истории
Ремонт дороги по технологиям неолита устроили в 16-м микрорайоне Жизнь
В городских автобусах отключат бесплатный интернет. Потом вернут, но не на зеленоградские маршруты Новости
«Не ожидала, что мои звонки что-то изменят». Рабочие по просьбе жителей пересадили молодые ёлочки подальше от стройки Истории
Лобовое столкновение на Озёрной аллее устроил пьяный автоинспектор. Он и его пассажир попали в реанимацию Новости
На новых автобусных остановках заржавели USB-зарядки Жизнь
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
В турнире «Дворовая шайба» победила команда ZT. Её капитан Артур Гафиятуллин — лучший игрок Истории
Из-за дорожных работ движение по «старому мосту» ограничат на два месяца Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру