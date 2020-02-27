А вне бесплатных часов перевозка велосипедов на любое расстояние по-прежнему стоит 30 рублей, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Сейчас бесплатно велосипеды можно провозить по железнодорожным зонам Москвы и Московской области, с 1 марта в указанные часы — на всем участке обслуживания МТППК, в том числе, в Тверской области.

Проблема оформления бесплатного билета еще и в том, что сделать это можно только в кассе. МТППК планирует в скором времени сделать такую опцию в билетных автоматах. Такие билеты нужны не только для провоза велосипеда, но и, например, чтобы проводить кого-то в поезд, помочь занести тяжелый багаж — или, наоборот, встретить. Надо брать в кассе карту провожающего, билет с залоговой стоимостью 100 рублей, а потом туда же вернуть, чтобы отдали деньги. То есть, отстоять два раза в очереди. На платформе можно находиться не более 30 минут (от момента прохода через турникет), а карту надо вернуть в кассу в течение часа.

С 1 февраля МТППК снизила стоимость перевозки велосипедов и крупного багажа до 30 рублей на любое расстояние. Стоимость проезда подорожала для пассажиров на 5 рублей в обычных электричках и на 8 — в «экспрессах».