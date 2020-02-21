О чрезвычайном происшествии в Шереметьево стало известно после того, как в интернете появилась фотография его последствий. В одном из залов нового терминала С рухнул потолок.

Электрики тянули кабель под фальшпотолком, прикреплённом саморезами, пишет Life. Из-за технологической ошибки потолочные блоки не выдержали дополнительной нагрузки и обрушились на одного из работников. Он отделался ушибами и ссадинами, госпитализация не потребовалась.

Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис прокомментировал РЕН ТВ инцидент и фотографии. По его мнению, они неактуальны и никто не пострадал. «Неактуальная информация. Ведутся работы в одном из помещений, которое даже для пассажиров закрыто. Есть определенные технологические моменты. Ничего сверхъестественного не произошло. Пострадавших нет», — сказал Генис.

Международный терминал С открылся для пассажиров в середине января. В Шереметьево работает немало зеленоградцев, в том числе в новом терминале. В 2024 году планируют начать строительство второй очереди этого терминала, а в 2026-м — закончить. Что за работы в таком случае ведутся на территории терминала, аэропорт не прокомментировал.