Власти хотят только что-нибудь спортивное

Между тем власти проводят собственное голосование. При этом опрос на портале «Активный гражданин» почему-то допускает только спортивное использование площадки. В их опросе предлагаются такие варианты замены катку на лето: роллердром (катание на роликах, скейтбордах, самокатах), мини-футбол, стритбол, настольный теннис.

Хотя на встрече с жителями зампрефекта Дмитрий Лавров сказал: «Планировалось построить на месте катка скейт-парк, но неподалёку [напротив 16-го микрорайона, возле Нижнего Каменского пруда] уже есть новый. Мы сейчас с учетом пожеланий жителей организуем опрос и подумаем, какой досуговый объект можно там реализовать летом». Досуговый объект — широкое понятие, включающее не только спорт.

В опросе есть и «свой вариант ответа», но сам вопрос звучит так: «Для каких видов спорта нужно оборудовать эту площадку в летний сезон?» — не оставляя иных вариантов, кроме спортивных.

Экспертами в голосовании выступают тренеры и спортсмены, подчеркивающие привлекательность своих видов спорта (ролики, футбол, настольный теннис, стритбол). И обосновывающие, почему на месте катка будет удобно сделать именно их площадку, — быстро и особых средств вкладывать не нужно.

Большая часть — 49% - участников первого опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за то, чтобы просто оставить на месте катка пешеходное пространство. 46% считают, что там необходимо что-нибудь устроить.