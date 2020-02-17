После публикации о планах префектуры устроить что-либо летом на месте катка на новой фестивальной площадке в 16 микрорайоне наши читатели предложили ряд вариантов. «Зеленоград.ру» выбрал самые популярные и предложил их оценить.
В итоге места распределились следующим образом:
- Летний кинотеатр (32%)
- Бассейн с лежаком и баром (21%)
- Танцевальная площадка (14%)
- Детский город профессий (12%)
- Уличное кафе (6%)
- Столы для пинг-понга (4%)
- Небольшой батутный центр (4%)
- Плошадка для пейтнбола или лазертага (3%)
- Площадка для выгула собак (2%)
- Теннисный корт (2%)
Всего в нашем голосовании на разных площадках приняло участие около 1200 человек. Вариант «не делать ничего» не предлагался, хотя у него было бы много сторонников (49% участников первого опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за то, чтобы просто оставить на месте катка пешеходное пространство). Мы отправили в префектуру результаты опроса и попросили учесть их при принятии решения.
Между тем власти проводят собственное голосование. При этом опрос на портале «Активный гражданин» почему-то допускает только спортивное использование площадки. В их опросе предлагаются такие варианты замены катку на лето: роллердром (катание на роликах, скейтбордах, самокатах), мини-футбол, стритбол, настольный теннис.
Хотя на встрече с жителями зампрефекта Дмитрий Лавров сказал: «Планировалось построить на месте катка скейт-парк, но неподалёку [напротив 16-го микрорайона, возле Нижнего Каменского пруда] уже есть новый. Мы сейчас с учетом пожеланий жителей организуем опрос и подумаем, какой досуговый объект можно там реализовать летом». Досуговый объект — широкое понятие, включающее не только спорт.
В опросе есть и «свой вариант ответа», но сам вопрос звучит так: «Для каких видов спорта нужно оборудовать эту площадку в летний сезон?» — не оставляя иных вариантов, кроме спортивных.
Экспертами в голосовании выступают тренеры и спортсмены, подчеркивающие привлекательность своих видов спорта (ролики, футбол, настольный теннис, стритбол). И обосновывающие, почему на месте катка будет удобно сделать именно их площадку, — быстро и особых средств вкладывать не нужно.
Большая часть — 49% - участников первого опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за то, чтобы просто оставить на месте катка пешеходное пространство. 46% считают, что там необходимо что-нибудь устроить.