Каток на новой фестивальной площадке в 16-м микрорайоне будет работать до весны. Префектура интересуется мнением горожан — что надо открыть на его месте в тёплое время года? Пишите свои предложения в комментариях.

«Планировалось построить на месте катка скейт-парк, но неподалёку уже есть новый, — сказал на встрече с жителями зампрефекта Дмитрий Лавров. — Мы сейчас с учетом пожеланий жителей организуем опрос и подумаем, какой досуговый объект можно там реализовать летом». Скейт-парк открыли в прошлом году напротив 16-го микрорайона, рядом с Нижнекаменским прудом. Где будет размещён опрос, Лавров не уточнил.