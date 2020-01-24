Каток на новой фестивальной площадке в 16-м микрорайоне будет работать до весны. Префектура интересуется мнением горожан — что надо открыть на его месте в тёплое время года? Пишите свои предложения в комментариях.
«Планировалось построить на месте катка скейт-парк, но неподалёку уже есть новый, — сказал на встрече с жителями зампрефекта Дмитрий Лавров. — Мы сейчас с учетом пожеланий жителей организуем опрос и подумаем, какой досуговый объект можно там реализовать летом». Скейт-парк открыли в прошлом году напротив 16-го микрорайона, рядом с Нижнекаменским прудом. Где будет размещён опрос, Лавров не уточнил.
Вероятно, вариант не делать ничего, когда каток закроется, не рассматривают. На площади Юности в тёплое время года на месте катка — просто пешеходное пространство. Правда, круглый год рядом стоит большая бытовка. Летом там хранится демонтированное имущество: айсматы, ограждения, настилы, кабели, светильники и прочее. Этой бытовки не было в проекте реконструкции площади Юности, одобренном мэром Сергеем Собяниным, но почему-то её не убирают.
Карусель на бульваре в 16-м микрорайоне, возможно, будет работать постоянно, а не только во время фестивалей. Префект Анатолий Смирнов сказал, что переговоры об этом ведутся с департаментом торговли, и отметил, что «вопрос непростой». Весной бульвар продолжат благоустраивать и озеленять — устроят газоны и клумбы.