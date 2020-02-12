Каток на новой фестивальной площадке в 16-м микрорайоне будет работать до весны. Администрация пока не решила, что сделать на его месте летом. Планировали скейт-парк, но напротив уже есть новый. В префектуре заявили, что спросят об этом горожан. Читатели «Зеленоград.ру» помогли властям и предложили свои варианты, а мы собрали самые популярные.
Танцевальная площадка. Предложили несколько человек. Один для примера предложил танцверанду, как в Сокольниках. Это площадка, накрытая шатром, под ним стоят лавочки.
Летний кинотеатр. Это тоже не единичное предложение. Можно детский. «В павильоне — мастер-классы для детей, а на территории катка — бесплатный детский летний кинотеатр с добрыми фильмами и мультиками». Похожий кинотеатр — бесплатный — работал возле ДК на Центральной площади.
Уличное кафе. Читатели конкретизируют — «крытое уличное кафе с демократичными ценами». Многие гуляют по бульвару с детьми, удобно там же и поесть. А рядом только пара дорогих ресторанов, да и идти до них прилично.
И ещё предложения. Роликовый каток (хотя рядом же есть). Небольшая площадка для пейнтбола и лазертага (со стеклами, чтобы мешать разлету шариков). Детский город мастеров — тематический парк с разными профессиями. Теннисный корт или столы для пинг-понга. Бадминтонная площадка. Небольшой батутный центр.
Прозвучало и предложение устроить на месте катка собачью площадку — а то «обосрали весь бульвар». В комментариях предлагают пускать на площадку только с пакетом и совочком и поставить «контролёра». А также — бассейн с лежаками и баром у воды.
Юмористы предлагают рощу из пластмассовых деревьев, «Пятерочку» и метро.
Префектура хотела сама спросить зеленоградцев, что бы они хотели видеть вместо катка на бульваре в 16-м микрорайоне. Но пока никаких опросов — во всяком случае публичных — нет. Большая часть — 49% - участников опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за то, чтобы просто оставить на месте катка пешеходное пространство. 46% считают, что надо там что-нибудь устроить.
Все ваши предложения отправим в префектуру официальным письмом.