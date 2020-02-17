В Андреевке появится чистая холодная вода. Для этого её разбавят водой из Зеленограда 17.02.2020 ZELENOGRAD.RU

В соседней Зеленограду Андреевке проблемы с водой — в ней много примесей железа и фтора. Она берётся из местных скважин. Но теперь её подключили к «Мосводоканалу» — к зеленоградской трубе. Причем жители области платят за холодную воду и канализацию меньше, чем москвичи.

Подключение домов в Андреевке к сетям «Мосводоканала» проводят поэтапно, чистой питьевой водой обеспечат около пяти тысяч жителей, сообщает администрация Солнечногорского округа. Первыми подключили 12 домов жилого комплекса «Андреевский квартал» и дома 28, 29, 30, 31, 31Б в Андреевке — это напротив 16-го микрорайона Зеленограда.

Водопровод для присоединения системы водоснабжения Андреевки к зеленоградской сделали в 2016 году — проложили трубы от существующей на Староандреевской улице к водозаборному узлу №1, который эксплуатирует НПО «Стеклопластик». Подключение к зеленоградскому водопроводу позволит разбавить андреевскую воду, очистить её от примесей, пояснили тогда в андреевской администрации. Для соответствия санитарным нормам воду надо разбавить процентов на 30. Об увеличении объемов воды речь не шла, только об улучшении её качества.

Андреевка снабжается водой из артезианских скважин. В государственной программе Московской области «Чистая вода» говорилось, что в подземных источниках на территории Солнечногорского района превышено содержание не только железа, но и фтора, стронция, лития и бора. В рамках этой программы в одних районах Подмосковья строят и модернизируют водозаборные узлы, устанавливают новые станции обезжелезивания и умягчения воды, дополнительные фильтры и прочее оборудование. В других — просто переходят на воду от «Мосводоканала», подключая местные водозаборные узлы к московским сетям.

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Не только Андреевка пользуется зеленоградской водой. Её подают также в Подрезково и Молжаниново. «По информации представителей ОАО „Мосводоканал“ в настоящее время трубопровод с Зеленограда подведён к трубопроводу ОАО „Химкинский водоканал“ , — написал в фейсбуке исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Молжаниновский Сергей Самойлин. — Качество воды зеленоградского водопровода значительно выше, и в результате смешения и поступления большего объема воды в целом водоснабжение и качество воды на улице Синявинская, 11 и в поселке Подрезково значительно улучшится». Синявинская улица находится в Новоподрезково, это территория Москвы. А Подрезково — это микрорайон Химок, территория области. Канализационная станция в бывшем военном городке на Синявинской была заброшена. Местные депутаты направили обращение в министерство обороны РФ и правительство Москвы с просьбой передать эту станцию Москве — чтобы она нормально обслуживалась.

Примечательно, что тарифы «Мосводоканала» для жителей области — если их дома присоединены к системе водоснабжения и канализации Москвы — ниже, чем для москвичей. А именно: 28,64 руб. за кубометр холодная вода и 23,08 руб/куб.м водоотведение. Для жителей Москвы (кроме ТиНАО) это 40,48 и 29,57 руб/куб.м соответственно.

Эксплуатирует водопроводные и канализационные сети в Зеленограде производственное управление «Зеленоградводоканал». Почти вся вода поступает в Зеленоград из Волги через канал имени Москвы и Северную станцию водоподготовки, лишь незначительный её процент в городе — из артезианских скважин.

Справедливо ли, что жители Московской области платят за воду меньше москвичей?
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Метки:
водоснабжение
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