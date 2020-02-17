Подключение домов в Андреевке к сетям «Мосводоканала» проводят поэтапно, чистой питьевой водой обеспечат около пяти тысяч жителей, сообщает администрация Солнечногорского округа. Первыми подключили 12 домов жилого комплекса «Андреевский квартал» и дома 28, 29, 30, 31, 31Б в Андреевке — это напротив 16-го микрорайона Зеленограда.

Водопровод для присоединения системы водоснабжения Андреевки к зеленоградской сделали в 2016 году — проложили трубы от существующей на Староандреевской улице к водозаборному узлу №1, который эксплуатирует НПО «Стеклопластик». Подключение к зеленоградскому водопроводу позволит разбавить андреевскую воду, очистить её от примесей, пояснили тогда в андреевской администрации. Для соответствия санитарным нормам воду надо разбавить процентов на 30. Об увеличении объемов воды речь не шла, только об улучшении её качества.

Андреевка снабжается водой из артезианских скважин. В государственной программе Московской области «Чистая вода» говорилось, что в подземных источниках на территории Солнечногорского района превышено содержание не только железа, но и фтора, стронция, лития и бора. В рамках этой программы в одних районах Подмосковья строят и модернизируют водозаборные узлы, устанавливают новые станции обезжелезивания и умягчения воды, дополнительные фильтры и прочее оборудование. В других — просто переходят на воду от «Мосводоканала», подключая местные водозаборные узлы к московским сетям.