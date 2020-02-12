Нулевая цена на старте продаж городского имущества — новая для Зеленограда практика. По мнению властей, продажа без объявления начальной цены снизить барьеры для потенциальных покупателей и повысит конкуренцию. Например, среднее число участников при продаже по такой схеме в Москве в прошлом году составила 54 участника на лот — это рекордные показатели.

Кроме того, отсутствие минимальной цены позволит продавать помещения по рыночной цене — минимальная сумма, которую хотят власти, часто оказывается такой большой, что желающих не находится. Так было и с помещением в «Доме быта» — его уже пытались продать за 19 миллионов рублей, но безуспешно.

Есть ли при этом механизм защиты от продажи за бесценок неликвидных помещений, неизвестно.