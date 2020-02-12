Бывшее помещение клуба «Следопыт» в корпусе 436 на Центральном проспекте («Дом быта») площадью 307 квадратных метров продаётся без стартовой цены — её предложат в процессе аукциона потенциальные покупатели.
Нулевая цена на старте продаж городского имущества — новая для Зеленограда практика. По мнению властей, продажа без объявления начальной цены снизить барьеры для потенциальных покупателей и повысит конкуренцию. Например, среднее число участников при продаже по такой схеме в Москве в прошлом году составила 54 участника на лот — это рекордные показатели.
Кроме того, отсутствие минимальной цены позволит продавать помещения по рыночной цене — минимальная сумма, которую хотят власти, часто оказывается такой большой, что желающих не находится. Так было и с помещением в «Доме быта» — его уже пытались продать за 19 миллионов рублей, но безуспешно.
Есть ли при этом механизм защиты от продажи за бесценок неликвидных помещений, неизвестно.
Выставленные на торги помещения находятся на втором этаже дома, под квартирами жилого третьего этажа. В документации торгов есть сведения о незаконных — сделанных без разрешения — перепланировках. Узаконить их должен покупатель помещения. Все коммуникации подключены.
Аукцион идёт на повышение цены. Участники должны внести задаток 1,96 миллиона рублей. Покупатель — если таковой будет — определится в начале марта. Использование помещение — свободное, то есть, на усмотрение нового владельца.