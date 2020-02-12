Помещение в Зеленограде впервые выставили на продажу с нулевой начальной ценой. Эта схема должна повысить конкуренцию на торгах 12.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Бывшее помещение клуба «Следопыт» в корпусе 436 на Центральном проспекте («Дом быта») площадью 307 квадратных метров продаётся без стартовой цены — её предложат в процессе аукциона потенциальные покупатели.

Нулевая цена на старте продаж городского имущества — новая для Зеленограда практика. По мнению властей, продажа без объявления начальной цены снизить барьеры для потенциальных покупателей и повысит конкуренцию. Например, среднее число участников при продаже по такой схеме в Москве в прошлом году составила 54 участника на лот — это рекордные показатели.

Кроме того, отсутствие минимальной цены позволит продавать помещения по рыночной цене — минимальная сумма, которую хотят власти, часто оказывается такой большой, что желающих не находится. Так было и с помещением в «Доме быта» — его уже пытались продать за 19 миллионов рублей, но безуспешно.

Есть ли при этом механизм защиты от продажи за бесценок неликвидных помещений, неизвестно.

Подробно о продаваемом помещении

Выставленные на торги помещения находятся на втором этаже дома, под квартирами жилого третьего этажа. В документации торгов есть сведения о незаконных — сделанных без разрешения — перепланировках. Узаконить их должен покупатель помещения. Все коммуникации подключены.

Аукцион идёт на повышение цены. Участники должны внести задаток 1,96 миллиона рублей. Покупатель — если таковой будет — определится в начале марта. Использование помещение — свободное, то есть, на усмотрение нового владельца.

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Метки:
коммерческая недвижимость, аукцион, торги
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