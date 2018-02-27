Строение не поставлено на технический учет в БТИ, разрешение на строительство не выдавалось, сообщает управа района Матушкино. Владельцу здания предписано добровольно демонтировать пристройку до 4 марта, а если он откажется, город сам её снесет, но потребует у владельца возместить расходы.

В пристройке работали разные магазины, а одно время возле неё продавались овощи. Последним там открылся фирменный магазин фабрики «Русский лес», он арендует помещение. К сожалению, всё так — собственник не узаконил пристройку, подтвердили Zelenograd.ru в администрации фабрики.

Собственник помещения — фирма «Престиж-Б», которой принадлежит и часть других помещений в «Доме быта» (общей пристройке к жилому корпусу 435). В прошлом году управа района Матушкино подала в суд на эту компанию, требуя привести здание «Дома быта» в проектное состояние. Как следует из материалов дела, собственник самовольно демонтировал часть наружных витражей с цоколем, устроил входную площадку с металлической оградой, металлические остекленные витражи с дверным проемом и прочие конструкции. Это нарушает ряд требований и норм технической эксплуатации жилого фонда, требований к переустройству и перепланировке нежилых помещений в многоквартирных домах. Суд удовлетворил иск управы, апелляционная инстанция, куда обратился с жалобой ответчик, оставила решение суда в силе.