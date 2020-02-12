В апелляционном решение суда говорится, что «Алекс и К» (это и есть «Дом книги») должен передать помещение «Жилищнику района Старое Крюково». Но его нет — с этим фактом столкнулись судебные приставы, которые пошли выполнять решение суда. Пошли не по собственной инициативе, а, как говорят в магазине, после выхода сюжета о закрытии книжного на телеканале «Россия-1». Неравнодушные покупатели пришли с детьми и плакатами и высказывались против закрытия. В частности и потому, что здесь хороший отдел учебной литературы.

Теперь предстоит решить, кому же и как передать помещение в корпусе 1106. В «старом» «Жилищнике» говорят, что его нет на балансе организации — в процессе реорганизаций (см. ниже) документ куда-то пропал. Преемник — объединенный «Жилищник» — тоже не имеет права принять помещение (нет доверенности), да и не обязан это делать. Нет его и на балансе самого департамента городского имущества, которому так нужно это помещение. Между тем, магазин должен его кому-то передать — по закону, арендатор должен вернуть арендованное имущество, иначе на него «повесят» новые долги за его утрату. Решать все эти вопросы будет, вероятно, ДГИ и через суд.

Поэтому магазин пока вынужден работать — чтобы содержать помещение, платить коммунальные платежи, нужны средства. Цены снижены на ряд товаров. Все эти правовые коллизии означают для книжного отсрочку закрытия по крайней мере на месяц.