Закрытие старейшего зеленоградского книжного магазина под вопросом из-за правовых коллизий и организационной неразберихи. По решению суда книжный должен выехать из помещения в корпусе 1106, предварительно передав его «Жилищнику района Старое Крюково». Но такой организации больше нет, а у правопреемника тоже нет оснований забирать это помещение. Да и бумага о его принадлежности куда-то пропала.
Книжный магазин в 11-м микрорайоне, работающий еще с 1986 года, выселяют из помещения из-за долгов по арендной плате. История тянется с 2013 года, когда власти резко подняли ставки аренды нежилых помещений. В итоге «Дом книги» проиграл тяжбу с правительством Москвы, и обжалование решения суда первой инстанции не помогло. Департамент городского имущества (ДГИ) требует с магазина более 20 миллионов рублей — долг и пени по арендной плате. «Платить нам нечем, мы банкроты, — сказал „Зеленоград.ру“ директор магазина Александр Иванов. — Мы не гнались за прибылью — и вот результат». Закрытие оказалось неизбежным, на распродажу товара отводили от силы пару месяцев.
В апелляционном решение суда говорится, что «Алекс и К» (это и есть «Дом книги») должен передать помещение «Жилищнику района Старое Крюково». Но его нет — с этим фактом столкнулись судебные приставы, которые пошли выполнять решение суда. Пошли не по собственной инициативе, а, как говорят в магазине, после выхода сюжета о закрытии книжного на телеканале «Россия-1». Неравнодушные покупатели пришли с детьми и плакатами и высказывались против закрытия. В частности и потому, что здесь хороший отдел учебной литературы.
Теперь предстоит решить, кому же и как передать помещение в корпусе 1106. В «старом» «Жилищнике» говорят, что его нет на балансе организации — в процессе реорганизаций (см. ниже) документ куда-то пропал. Преемник — объединенный «Жилищник» — тоже не имеет права принять помещение (нет доверенности), да и не обязан это делать. Нет его и на балансе самого департамента городского имущества, которому так нужно это помещение. Между тем, магазин должен его кому-то передать — по закону, арендатор должен вернуть арендованное имущество, иначе на него «повесят» новые долги за его утрату. Решать все эти вопросы будет, вероятно, ДГИ и через суд.
Поэтому магазин пока вынужден работать — чтобы содержать помещение, платить коммунальные платежи, нужны средства. Цены снижены на ряд товаров. Все эти правовые коллизии означают для книжного отсрочку закрытия по крайней мере на месяц.
Почему так произошло? Власти сдали большое помещение в корпусе 1106 в аренду книжному магазину в 1995 году. Тогда в Зеленограде было три района, а не не пять, как сейчас. В Панфиловском районе работал ДЕЗ №4, в его хозяйственном управлении, среди прочих, было помещение в корпусе 1106. В 2007-м он был реорганизован в ДЕЗ №3. После создания государственных управляющих компаний в 2013 году правопреемником ДЕЗа №3 стал «Жилищник района Старое Крюково». Который, в свою очередь, прекратил своё существование 1 октября 2019 года из-за реорганизации — слияния пяти зеленоградских «Жилищников» в один. Ни старый, ни объединенный «Жилищники» каких-либо прав на это помещение не предъявляли.
А то по соседней новости власти готовы распрадавать помещения практически за даром, некоторые лоты без цены по их же заявления уходят вообще по 15-20 тыс.руб. с квадрата, а там где имеются арендаторы власти тритируют по полной взвинчивая арендные ставки, не давая выкупать помещения по льготным условиям и ценам...