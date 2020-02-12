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Закрытие «Дома книги» на Панфиловском проспекте (и распродажа) пока откладывается. Из-за путаницы в бумажках никто не может забрать его помещение 12.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Закрытие старейшего зеленоградского книжного магазина под вопросом из-за правовых коллизий и организационной неразберихи. По решению суда книжный должен выехать из помещения в корпусе 1106, предварительно передав его «Жилищнику района Старое Крюково». Но такой организации больше нет, а у правопреемника тоже нет оснований забирать это помещение. Да и бумага о его принадлежности куда-то пропала.

Книжный магазин в 11-м микрорайоне, работающий еще с 1986 года, выселяют из помещения из-за долгов по арендной плате. История тянется с 2013 года, когда власти резко подняли ставки аренды нежилых помещений. В итоге «Дом книги» проиграл тяжбу с правительством Москвы, и обжалование решения суда первой инстанции не помогло. Департамент городского имущества (ДГИ) требует с магазина более 20 миллионов рублей — долг и пени по арендной плате. «Платить нам нечем, мы банкроты, — сказал „Зеленоград.ру“ директор магазина Александр Иванов. — Мы не гнались за прибылью — и вот результат». Закрытие оказалось неизбежным, на распродажу товара отводили от силы пару месяцев.

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В апелляционном решение суда говорится, что «Алекс и К» (это и есть «Дом книги») должен передать помещение «Жилищнику района Старое Крюково». Но его нет — с этим фактом столкнулись судебные приставы, которые пошли выполнять решение суда. Пошли не по собственной инициативе, а, как говорят в магазине, после выхода сюжета о закрытии книжного на телеканале «Россия-1». Неравнодушные покупатели пришли с детьми и плакатами и высказывались против закрытия. В частности и потому, что здесь хороший отдел учебной литературы.

Теперь предстоит решить, кому же и как передать помещение в корпусе 1106. В «старом» «Жилищнике» говорят, что его нет на балансе организации — в процессе реорганизаций (см. ниже) документ куда-то пропал. Преемник — объединенный «Жилищник» — тоже не имеет права принять помещение (нет доверенности), да и не обязан это делать. Нет его и на балансе самого департамента городского имущества, которому так нужно это помещение. Между тем, магазин должен его кому-то передать — по закону, арендатор должен вернуть арендованное имущество, иначе на него «повесят» новые долги за его утрату. Решать все эти вопросы будет, вероятно, ДГИ и через суд.

Поэтому магазин пока вынужден работать — чтобы содержать помещение, платить коммунальные платежи, нужны средства. Цены снижены на ряд товаров. Все эти правовые коллизии означают для книжного отсрочку закрытия по крайней мере на месяц.

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Почему так произошло? Власти сдали большое помещение в корпусе 1106 в аренду книжному магазину в 1995 году. Тогда в Зеленограде было три района, а не не пять, как сейчас. В Панфиловском районе работал ДЕЗ №4, в его хозяйственном управлении, среди прочих, было помещение в корпусе 1106. В 2007-м он был реорганизован в ДЕЗ №3. После создания государственных управляющих компаний в 2013 году правопреемником ДЕЗа №3 стал «Жилищник района Старое Крюково». Который, в свою очередь, прекратил своё существование 1 октября 2019 года из-за реорганизации — слияния пяти зеленоградских «Жилищников» в один. Ни старый, ни объединенный «Жилищники» каких-либо прав на это помещение не предъявляли.

Метки:
магазины, книги, Дом книги на Панфиловском
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Обсуждение
Nata79 Motorina
2 часа назад
Лучше пусть стоит пустое помещение. Странная логика у москомимущества. Шла вчера вдоль Флейты. Грустно.
Kill Digit
1 час назад
Вероятно магазину стоит воспользоваться ситуацией и помощью опытных юристов (если эти новости не попытка замять претензии властей с последующей передачей площадей магазину с сохранением его профиля), возможно запросить документы собственности от арендатора, а то как бы не оказалось, что помещение безхозное уже много лет и возможно аренда платилась/взыскивалась через суд не владельцу помещения. Возможно можно отыграть приобретение помещения в собственность магазина в сложившейся неразберихе.



А то по соседней новости власти готовы распрадавать помещения практически за даром, некоторые лоты без цены по их же заявления уходят вообще по 15-20 тыс.руб. с квадрата, а там где имеются арендаторы власти тритируют по полной взвинчивая арендные ставки, не давая выкупать помещения по льготным условиям и ценам...
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