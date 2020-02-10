Метель, плохую видимость и гололёд прогнозируют синоптики до конца вторника. Возможны пробки 10.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Экстренные службы предупреждают об ухудшении погоды вечером в понедельник в столице и регионе. Плохие погодные условия прогнозируют до ночи среды.

Осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, ветер с порывами до 13—18 метров в секунду ожидаются с 20 часов понедельника, 10 февраля. Такую погоду прогнозируют и на весь вторник. Температура воздуха — около нуля, но по ощущениям до девяти градусов мороза.

На дорогах местами гололедица, которая продержится предположительно до трёх часов ночи среды, 12 февраля, сообщает Гидрометцентр.

«Ждем налипания снега, усиления пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП, качающихся деревьев и рекламных щитов. Берегите себя и будьте осторожны», — предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В связи с неблагоприятными погодными условиями Минтранс области призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Планировать вечерние поездки и рассчитывать время в пути лучше заранее.

Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках. Обувь стоит выбирать с нескользящими подошвами.

Метки:
погода, снегопад, гололед
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