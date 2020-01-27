Останки расчлененного мужчины нашли в мусорном контейнере. Полиция просит помочь в опознании и в розыске преступников 27.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Фрагменты человеческого тела обнаружил житель поселка Поварово Андрей М. Роясь в мусорном контейнере, он наткнулся на синий тканевый мешок с логотипом «ВкусВилла» и два пакета с символикой «Оби».

Андрей ожидал найти в них еду, но обнаружил человеческие останки: мужской таз, два бедра и грудную клетку без внутренностей и кожи, пишет «Московский комсомолец».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, а также пытается установить личности погибшего и причастных к преступлению.

Солнечногорский отдел уголовного розыска просит всех, кто располагает какой-либо оперативно-значимой информацией, сообщить об этом по телефонам: 8-495-994-15-15 (дежурная часть), 8-4962-62-51-36 (отделение по розыску) или 112.

Останки были найдены в мусорном контейнере возле корпуса 1 дома 29 первого микрорайона поселка Поварово, уточняется в сообщении полиции.

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