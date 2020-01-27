На незамёрзшей реке Сходне в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами специалисты Мосприроды насчитали 121 крякв (62 самца и 59 самок). Это на 62 особи меньше, чем в прошлом году. Нет в результатах нынешнего мониторинга и краснокнижного чирка-свистунка, который зимовал в Зеленограде более десяти лет.

Зимний учёт птиц Мосприрода проводит в парках Москвы в рамках всероссийской акции «Серая шейка» в третьи выходные января. Поучаствовать в ней каждый год приглашают всех желающих.

«Цель мероприятия — узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Это один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоёмов. Участие москвичей в зимних учётах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы», — сообщало ведомство, приглашая волонтёров.

В Зеленограде акцию провели в воскресенье, 19 января — прогулку вдоль реки начали от моста через Сходню поблизости от корпуса 1201. Именно здесь, как правило, зимой можно наблюдать многочисленную зеленоградскую утиную стаю.