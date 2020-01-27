Зимующих в Зеленограде уток пересчитали — их стало на треть меньше 27.01.2020 ZELENOGRAD.RU

На незамёрзшей реке Сходне в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами специалисты Мосприроды насчитали 121 крякв (62 самца и 59 самок). Это на 62 особи меньше, чем в прошлом году. Нет в результатах нынешнего мониторинга и краснокнижного чирка-свистунка, который зимовал в Зеленограде более десяти лет.

Зимний учёт птиц Мосприрода проводит в парках Москвы в рамках всероссийской акции «Серая шейка» в третьи выходные января. Поучаствовать в ней каждый год приглашают всех желающих.

«Цель мероприятия — узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Это один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоёмов. Участие москвичей в зимних учётах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы», — сообщало ведомство, приглашая волонтёров.

В Зеленограде акцию провели в воскресенье, 19 января — прогулку вдоль реки начали от моста через Сходню поблизости от корпуса 1201. Именно здесь, как правило, зимой можно наблюдать многочисленную зеленоградскую утиную стаю.

Статистика зимнего мониторинга в Зеленограде: 2013 год — 75 уток (40 самцов и 35 самок), 2014 год — 49 уток, 2016 год — 76 уток, 2017 год — 158 уток, 2018 год — 167 уток, 2019 год — 183 утки (95 самцов и 88 самок), 2020 год — 121 утка (62 самца и 59 самок).

Летом утки обитают на зеленоградских водоёмах, где они выводят птенцов, а зимой перемещаются на незамерзающие участки реки в лесу. Были истории, когда горожане замечали на почти замёрзших городских прудах одиноких уток, которые по какой-то причине не могли оттуда улететь, и били тревогу.

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Например, в ноябре селезня со сломанным крылом на маленьком пруду у ФОК «Малино» спасли читатели «Зеленоград.ру». Три года назад почти такая же история произошла по соседству, на Малинском пруду неподалёку от школы надомного обучения — родители и дети сообщили про утку, которая осталась в небольшой полынье посреди смыкающегося льда, журналисты «Зеленоград.ру» попытались вызвать на помощь городские службы и рассказывали, что из этого вышло и что следует делать в таких ситуациях.

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