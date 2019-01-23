Подсчет водоплавающих птиц в московских парках традиционно проводится в конце января. Акцию «Серая шейка» поддерживает Союз охраны птиц России. В Зеленограде считать уток по приглашению «Мосприроды» отправляются родители с детьми, школьники с учителями, добровольцы и специалисты. Участников акции просят сообщать время и место наблюдения, число птиц разных видов, самцов и самок, информацию о погоде, о поведении птиц и их отношении к человеку, схему размещения птиц на водоемах.

На участке реки Сходня между 4, 9 и 12 микрорайонами зимой сохраняются участки открытой воды у мостиков — там уток и подсчитывают, и регулярно подкармливают зеленоградцы. Статистика подсчётов: 2013 год — 75 уток (40 самцов и 35 самок), 2014 год — 49 уток (25 самцов и 25 самок), 2016 год — 76 уток, 2017 год — 158 уток (84 утки и 75 селезней), 2018 год — 167 уток.

В ноябре на Школьном озере в 10 микрорайоне горожане наблюдали целых две стаи уток — около 400 особей на незамёрзшем озерце воды. «Одна стая наша, в ней около 190 уток, а другая пришлая, наверное, со всех ближайших озер налетели и слились во вторую стаю. Сегодня второй уже нет, предположительно, она рванула на речку» , — делился один из наблюдателей. Выводки с утятами летом видели на Школьном озере и в Большом Городском пруду, по 13-16 утят с родителями.

В числе зеленоградских водоплавающих — утки-кряквы и один чирок-свистунок (самец), вид, занесённый в Красную книгу. Его встречают в Зеленограде уже 11 лет подряд. Чирок-свистунок — самая мелкая утка Европейской части России: до 38 см длиной, весом до 450 гр, в 2,5-3 раза меньше, чем кряква. Узкие крылья позволяют ему взлетать практически вертикально и садиться на любой площадке, что недоступно другим уткам. Весной селезни издают своеобразный свист, благодаря которому утка и получила своё название.

Зимующий чирок-свистунок — редкое явление для Москвы и Подмосковья, как отмечают орнитологи. «Казалось бы, маленькая уточка должна быстрее замерзнуть, тем более что крупные кряквы нередко отнимают у чирка хлеб. Однако птица из года в год проявляет удивительную жизнестойкость» , — сообщали зеленоградские сотрудники «Мосприроды».

Длительные морозы заставляют уток собраться на немногочисленных участках водоемов, лишенных льда. Они во многом зависят от корма, который им приносят горожане. Однако, перекармливать уток хлебом опасно — это одна из версий причины массовой гибели уток в некоторых московских водоёмах в 2018 году. «Нужно знать, что хлебом утку можно кормить только изредка — в природе эти птицы питаются травой, водорослями и мелкими животными (рачками, червями, насекомыми)» , — считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин.

Рецепты оптимальной подкормки для уток от «Орнитария»: мелко нарезанная капуста и морковь, смешанная с фаршем или сырой рубленой печенкой, творог или комбикорм (для домашних уток, например) — мешок на зиму обойдется даже дешевле хлеба. Пригодны также корма для собак и кошек, заранее размоченные в воде.

Идее подсчета зимующих в Москве водоплавающих птиц уже около 30 лет, она принадлежит известному орнитологу, доценту МГУ Константину Николаевичу Благосклонову. По инициативе Дружины биофака МГУ по охране природы зимние подсчеты проводятся регулярно с 1985 года, в них участвуют сотни москвичей разного возраста, любители и специалисты — создалась определенная традиция «переписи птичьего населения» в крещенские праздники.

«Зимний учет — это не только познавательный отдых в выходной день. За четверть века удалось выявить определенные количественные и пространственные закономерности в населении птиц. Их видовое разнообразие заметно выросло» , — сообщает сайт Союза охраны птиц России. 90% зимующих уток составляют кряквы, остальные виды — предмет гордости наблюдателей из разных районов Москвы: гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, большой крохаль, единичные особи чирков-свистунков, как в Зеленограде, или лутков, морянок, свиязей и птиц других видов. Для распознавания их нужна определенная квалификация.