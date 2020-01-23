Платные парковки устроят возле станций метро «Митино», «Сходненская», «Планерная» и «Водный стадион». Многие зеленоградцы оставляют здесь машины, пересаживаясь на метро 23.01.2020 ZELENOGRAD.RU

С 17 февраля еще на 80-ти московских улицах парковка машин станет платной. В частности, круглосуточная парковка рядом с метро «Митино», «Планерная», «Водный стадион», а также недалеко от «Сходненской» будет стоить 40 рублей в час.

Где конкретно будут платные парковки. Возле пересечения Митинской и Дубравной улиц с обеих сторон перекрестка. Проезд 5492 у метро «Планерная» и недалеко от «Сходненской». Участок Туристской улицы возле пересечения с бульваром Яна Райниса — это тоже в районе «Сходненской». Конаковский проезд возле метро «Водный стадион». Точные адреса указаны в приказе столичного департамента транспорта, утверждающем новые зоны платных парковок.

Как оплачивать парковку. Это надо сделать в течение пяти минут после паркования. Способов оплаты несколько: паркомат, приложение «Парковки Москвы», sms на номер 7757, звонок на короткий номер 3210 или на городской 8-495-539-54-54, терминалы. Подробно об оплате — на сайте «Московский паркинг».

Можно купить абонемент — оплатить парковку на месяц вперед. Для парковок, расположенных между Третьим транспортным кольцом и МКАД, а также на МКАД и за МКАД это стоит 15 тысяч рублей.

Зачем это делают. Власти говорят, что по просьбам жителей — чтобы «чужие» поменьше ставили машины в их районах и дворах. «В платное парковочное пространство войдут те улицы, по которым к нам приходили предложения от местных жителей», сообщает подведомственное департаменту транспорта учреждение «Администратор московского парковочного пространства». Живущие в зоне платной парковки могут бесплатно ставить там свои машины ночью (с 20:00 до 8:00), а круглосуточно пользоваться парковкой — за три тысячи рублей в год.

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Платные парковки устроят возле станций метро «Митино», «Сходненская», «Планерная» и «Водный стадион». Многие зеленоградцы оставляют здесь машины, пересаживаясь на метро Новости
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