1
На «зебре» на Заводской улице сбили пешехода. Он в реанимации с серьезными травмами 21.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Авария произошла 20 января в 20:27 возле дома 18, строение 2 на Заводской улице на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД. Водитель на BMW сбил пешехода. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу.

В пресс-службе зеленоградской горбольницы «Зеленоград.ру» сообщили, что пострадавшего привезли в реанимацию в 20:45. У него нашли тяжелую сочетанную травму. Ему сделали нейрохирургическую операцию. Сейчас он все еще в реанимации в стабильно тяжелом состоянии и проходит интенсивную терапию.

40% от всех ДТП в Зеленограде — наезды на пешеходов. При этом в 2019 году резко выросло число погибших пешеходов. В числе мер, предпринимаемых местными властями, входит установка пешеходных светофоров с кнопками вызова пешеходной фазы. Но этого перехода в числе запланированных мест установки таких светофоров нет.

Читайте также
На переходе, где погибли люди, спешно сделали «лежачего полицейского». Но он должен там быть уже три года. Хроника преступной халатности

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Как нужно обезопасить этот переход?
Сделать дополнительное освещение
Поставить светофор
Положить «лежачего полицейского»
Проголосовал 51 человек
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Чудин Паша
Вчера, 20:15
В это месте машины обычно двигаются в один ряд и разогнаться там очень трудно. Напрашивается вывод - пешеход ВООБЩЕ не смотрел на дорогу, а тупо вывалился под машину. Ну...чего хотел, то и получил.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции Истории
На «зебре» на Заводской улице сбили пешехода. Он в реанимации с серьезными травмами Новости
Две зеленоградские школы обменялись директорами Новости
Лекция «Кофе и алкоголь: научный взгляд на оздоровительные эффекты» Афиша
Московские власти начали прием идей о развитии МЦД. У зеленоградцев пока больше вопросов, чем предложений Новости
«Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники». Открытое письмо директору ФСБ из-за массового телефонного террора Новости
«Возвращались обмороженные, но счастливые, что удалось увидеть Ленина, хотя и мёртвого». Как школьники и комсомольцы посёлка Крюково горевали и прощались с вождем мирового пролетариата Истории
Большое помещение во «Флейте» начали готовить к капитальному ремонту, чтобы открыть там спортивный клуб. Оно пустует шестой год Новости
Детский сад достроили в 17-м микрорайоне. Его обещают открыть в сентябре (фотографии) Новости
Зеленоградский «Жилищник» сохранил самую назойливую систему контроля качества. Там пытаются получить бумажную расписку об отсутствии претензий Истории
Пешеходный светофор на Сосновой аллее не нужен, решили власти. Недавно там разрешили ездить быстрей, а раньше сбивали людей насмерть Новости
Выездная олимпиада МФТИ в Зеленограде для школьников 5-11 классов. Она дает существенные льготы при поступлении в вузы Афиша
Депутаты нашли закон, позволяющий принудительно госпитализировать психически нездоровых соседей. Но это не поможет выгрести мусор из их квартир Новости
В Шереметьево открылся новый терминал C1: какие рейсы, как добраться, вакансии и шум от самолетов Истории
Крещенские купания в Зеленограде посетили почти шесть тысяч человек. Фото Новости
Школа заменила охранника, который эвакуировал школу из-за прошедшей через закрытый турникет мамы. А юрист считает, что состава преступления нет — школа не режимный объект Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру