Авария произошла 20 января в 20:27 возле дома 18, строение 2 на Заводской улице на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД. Водитель на BMW сбил пешехода. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу.

В пресс-службе зеленоградской горбольницы «Зеленоград.ру» сообщили, что пострадавшего привезли в реанимацию в 20:45. У него нашли тяжелую сочетанную травму. Ему сделали нейрохирургическую операцию. Сейчас он все еще в реанимации в стабильно тяжелом состоянии и проходит интенсивную терапию.

40% от всех ДТП в Зеленограде — наезды на пешеходов. При этом в 2019 году резко выросло число погибших пешеходов. В числе мер, предпринимаемых местными властями, входит установка пешеходных светофоров с кнопками вызова пешеходной фазы. Но этого перехода в числе запланированных мест установки таких светофоров нет.