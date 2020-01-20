На переходе через Сосновую аллею напротив «Водоканала» нет светофора, подсветки и «лежачих полицейских». Люди, работающие в Восточной коммунальной зоне, просят поставить светофор, но специалисты считают, что машин и пешеходов здесь немного и их движение регулировать не нужно. Хотя там уже сбивали пешеходов, в том числе насмерть.

В час пик на этом переходе напряженный трафик и переходить дорогу страшно: автомобилисты игнорируют пешеходов и остановившиеся впереди машины, написал Виктор С. в префектуру. «Лежачие полицейские» расположены далеко от перехода, и, переехав их, водители газуют у самой «зебры». Когда темно, человека в темной одежде с одной стороны вообще не видно, даже стоя на остановке, поскольку отсутствует должное освещение самого перехода. Рядом находится крупное предприятие «Водоканал», ветеринарная клиника, много предприятий среднего и малого бизнеса, автосервисы, столовые, здесь многолюдно, отмечает автор и просит администрацию решить проблему.

Префектура ответила, что здесь не так много ходят и ездят, чтобы ставить светофор, сославшись на данные Центра организации дорожного движения. При этом зеленоградская администрация попросила департамент транспорта сделать дополнительную подсветку перехода — этот вопрос решается. С просьбой обратились, как официально формулируется, в связи с ростом ДТП с пострадавшими на переходах, и это касается всех нерегулируемых переходов. Такие планы возникли после трагического происшествия 5 декабря, когда на «зебре» на улице Каменке сбили женщину и двух её внучек. Бабушка и старшая девочка от полученных травм скончались.