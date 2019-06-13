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На извилистом участке Сосновой аллеи увеличили максимальную скорость 13.06.2019 ZELENOGRAD.RU

На участке Сосновой аллеи от 7-го микрорайона до Восточной коммунальной зоны увеличили максимальную разрешенную скоростьс 40 до 50 км/ч.

Решение об этом приняла в февраля зеленоградская комиссия по организации и безопасности дорожного движения по просьбам жителей. И действительно — почти 90% наших читателей, принявших тогда участие в опросе, поддержали это решение. Автоинспекция тоже не возражала, поскольку этот участок дороги не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Камеры, фиксирующие превышение скорости, на этом участке оставили, но отрегулировали на новое ограничение. Так как превышение разрешенной скорости до 20 км/ч по правилам не штрафуется, то теперь многие водители ездят здесь со скоростью 60-70 км/ч.

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