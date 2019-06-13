На участке Сосновой аллеи от 7-го микрорайона до Восточной коммунальной зоны увеличили максимальную разрешенную скоростьс 40 до 50 км/ч.

Решение об этом приняла в февраля зеленоградская комиссия по организации и безопасности дорожного движения по просьбам жителей. И действительно — почти 90% наших читателей, принявших тогда участие в опросе, поддержали это решение. Автоинспекция тоже не возражала, поскольку этот участок дороги не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.