Коты из закрывшегося кафе в «Зеленопарке» срочно ищут новых хозяев 14.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Перед Новым годом в «Зеленопарке» закрылось котокафе «Катарсис», где было 20 котов, которые служили посетителям компаньонами.

У арендаторов было две недели, чтобы раздать питомцев в добрые руки. Для этого повесили объявление на двери кафе — и большинство котиков обрели новый дом до наступления января. Но четверо остались и провели все новогодние каникулы в закрывшемся кафе.

Посетители «Зеленопарка» с детьми беспокоились о судьбе запертых в опустевшем помещении животных. Говорили, что голодные кошки орут и бросаются на дверь. Люди, знакомые с ситуацией, рассказали «Зеленоград.ру», что «никаких ужасов не было».

Группа постоянных посетителей не менее обеспокоилась судьбой четырех оставшихся питомцев бывшего котокафе. Их кормили и поили, ухаживали за ними все новогодние выходные. Это два мальчика и две девочки.

14 января им нашли временный дом для передержки, пока они не обретут новых хозяев. Сейчас судьбой этих четверых занимается доброволец Катерина. Напишите ей по номеру: 8(967)191-66-03, если решите взять себе одного из этих котиков.

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