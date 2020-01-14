Перед Новым годом в «Зеленопарке» закрылось котокафе «Катарсис», где было 20 котов, которые служили посетителям компаньонами.

У арендаторов было две недели, чтобы раздать питомцев в добрые руки. Для этого повесили объявление на двери кафе — и большинство котиков обрели новый дом до наступления января. Но четверо остались и провели все новогодние каникулы в закрывшемся кафе.

Посетители «Зеленопарка» с детьми беспокоились о судьбе запертых в опустевшем помещении животных. Говорили, что голодные кошки орут и бросаются на дверь. Люди, знакомые с ситуацией, рассказали «Зеленоград.ру», что «никаких ужасов не было».

Группа постоянных посетителей не менее обеспокоилась судьбой четырех оставшихся питомцев бывшего котокафе. Их кормили и поили, ухаживали за ними все новогодние выходные. Это два мальчика и две девочки.