Кафе «КотАрсис», где посетителей встречают семь котят, работает возле парка развлечений «Zамания». Котят можно гладить, они свободно ходят по залу.
Двухэтажное котокафе оформлено в оригинальном стиле. Все котята прошли ветеринарное обследование. В Москве открыто несколько котокафе, где кошки соседствуют с людьми. Обычно в таких заведениях посетители могут забрать к себе домой понравившуюся им кошку.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !