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Котокафе открылось в «Зеленопарке» 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Кафе «КотАрсис», где посетителей встречают семь котят, работает возле парка развлечений «Zамания». Котят можно гладить, они свободно ходят по залу.

Двухэтажное котокафе оформлено в оригинальном стиле. Все котята прошли ветеринарное обследование. В Москве открыто несколько котокафе, где кошки соседствуют с людьми. Обычно в таких заведениях посетители могут забрать к себе домой понравившуюся им кошку.

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