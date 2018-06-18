Двухэтажное котокафе оформлено в оригинальном стиле. Все котята прошли ветеринарное обследование. В Москве открыто несколько котокафе, где кошки соседствуют с людьми. Обычно в таких заведениях посетители могут забрать к себе домой понравившуюся им кошку.