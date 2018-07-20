Котокафе оказалось анти-кафе. Это значит, что меню в нём нет — единоразовая плата взимается за вход в кафе, после чего посетители могут провести в заведении сколько угодно времени. За пребывание в кафе посетителю надо заплатить 300 рублей, либо 500 рублей, если он хочет подкрепиться на местной кухне самообслуживания.

Основная аудитория кафе, как легко догадаться, дети. При этом маленьких детей без присмотра оставлять в кафе одних нельзя, а сопровождающему родителю тоже придётся оплатить вход.

На кухне, которая располагается на первом этаже, можно заварить себе чаю, выбрать к нему ограниченный набор закусок (крекеры, сушки) или взять яблоко.

Второй этаж, меньший по размерам, выглядит как мини-кинозал. На низком столике стоит компьютер с выходом в интернет, проектор направляет изображение на стену, зрители возлежат в грушевидных креслах-мешках. Можно попросить поставить любимый мультик ребёнка.

Главное в этом кафе, конечно, кошки. Сейчас в нём живёт 11 котят, как породистых (мейн кун, манчкин, вислоухая кошечка, персидский котёнок), так и беспородных.