Котокафе «Кот Арсис» открылось в торговом центре «Зеленопарк» — Zelenograd.ru обещал побывать в новом заведении и рассказать о его особенностях, меню и обитателях. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Шокурова: котокафе работает в формате антикафе с платой за вход, в нём два этажа и больше десятка котят и кошек, которых можно гладить, а еще внутри можно пить чай и смотреть кино на экране.
Котокафе оказалось анти-кафе. Это значит, что меню в нём нет — единоразовая плата взимается за вход в кафе, после чего посетители могут провести в заведении сколько угодно времени. За пребывание в кафе посетителю надо заплатить 300 рублей, либо 500 рублей, если он хочет подкрепиться на местной кухне самообслуживания.
Основная аудитория кафе, как легко догадаться, дети. При этом маленьких детей без присмотра оставлять в кафе одних нельзя, а сопровождающему родителю тоже придётся оплатить вход.
На кухне, которая располагается на первом этаже, можно заварить себе чаю, выбрать к нему ограниченный набор закусок (крекеры, сушки) или взять яблоко.
Второй этаж, меньший по размерам, выглядит как мини-кинозал. На низком столике стоит компьютер с выходом в интернет, проектор направляет изображение на стену, зрители возлежат в грушевидных креслах-мешках. Можно попросить поставить любимый мультик ребёнка.
Главное в этом кафе, конечно, кошки. Сейчас в нём живёт 11 котят, как породистых (мейн кун, манчкин, вислоухая кошечка, персидский котёнок), так и беспородных.
Некоторые беспородные котята совсем крошечные, им всего пара месяцев. Узнать у хозяев заведения, как такие котята-крошки остались без родителей и откуда они попали в кафе, не удалось — владельцы кафе отказались от общения.
Также непонятно, как котята чувствуют себя в роли игрушек-развлечений для детей. У них есть своя комната с кошачьими домиками, но дверь в неё закрывается, прохода для кошек в ней нет — уставшие от игр и посетителей котята не смогут спрятаться. Одна белая подрощенная кошечка, явно утомленная вниманием, пыталась укусить взрослых и детей, пытающихся её погладить.
Туалетов кошачьих в помещении кафе тоже нет, возможно, они располагаются в кошачьей комнате, за закрытой дверью. Где в таком случае справляют нужду котята — неизвестно. Также не продуман вопрос безопасности кошек: на втором этаже кафе в свободном доступе много незащищённых проводов от ноутбука и проектора для мультиков. Временами любопытные создания открывают охоту на эти «верёвочки».
Но большинство котят, — кроме белой кошки и совсем крошек, предпочитающих большую часть времени спать, — с удовольствием общаются с гостями любого возраста, играют с кошачьими игрушками, которых в кафе множество.
Для посетителей тоже есть нехитрый набор настольных игр, а для детей — раскраски с кошачьей тематикой на столиках кафетерия.
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