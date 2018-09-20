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Почему кошкам не дают жить в подвалах? 20.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: egor_kit_23 / Instagram

«Скоро зима, кошкам некуда будет прятаться и греться». Так выглядит типичная жалоба на закрытие продухов — отверстий для вентиляции подвала, которые коммунальщики периодически заколачивают. Кроме того, люди беспокоятся, что замурованные животные могут погибнуть. Разбирались, почему так происходит и кто прав.

Продухи закрывают законно — в постановлении Госстроя РФ №170 сказано, что «организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить защиту помещений (подвалов и технического подполья) от проникновения животных: грызунов, кошек, собак» (пункт 3.4.1)

Отверстия в подвале должны быть. В том же документе (пункт 3.4.3) говорится: «Продухи в цоколях зданий должны быть открыты» (для регулярного проветривания в течение всего года). Для этого пункт 3.4.7 упомянутого постановления предписывает ставить на все проемы, каналы и отверстия технического подполья дома сетки (размер ячейки 0,5 см) как защиту от грызунов. Только перед установкой сетки надо убедиться, что в подвале нет животных.

Кошки не спасают от грызунов. Кажется, что кошки в подвале полезны — они борются с мышами и крысами. Но нет — «Жилищник» и так каждый месяц проводит дератизацию общедомового имущества. То есть управляющая компания считает, что в борьбе с грызунами обойдется без помощи кошек.

Что делать, если кошек уже замуровали? Надо обратиться в управляющую компания или к местным властям (лично или через собрание собственников). После жалоб продухи открывают «учитывая необходимость выхода животных». То есть, кошкам дают возможность уйти — а потом, возможно, снова закроют это окошко. Ссылаться можно на тот же пункт постановления о необходимости проветривания подвалов.

Министерство за котиков. В перспективе могут официально разрешить оставлять постоянно открытым один продух размером 15 на 15 сантиметров, а остальные закрывать сетками с мелкими ячейками. Об этом, как о решенном деле,написал замминистра Минстроя Андрей Чибис. Однако отмена действующего постановления №170 и принятие новых правил эксплуатации жилых домов пока еще на этапе экспертизы проекта правового акта.

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Почему кошкам не дают жить в подвалах?
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