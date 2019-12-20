Толщина льда уменьшилась на пять сантиметров. Спасатели выгнали с зеленоградского водоёма целый класс школьников во главе с учителем 20.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Класс школьников во главе с учителем пришёл заниматься природоведением на лёд городского пруда. Могло случиться непоправимое, если бы не вмешались спасатели. Иногда на льду водоёма насчитывали до трёхсот человек, в том числе на коньках, рассказали «Зеленоград.ру» в МЧС. Это крайне опасно!

За неделю оттепели ледовое покрытие водоёмов значительно истончилось.

Городской пруд и Чёрное озеро. Толщина льда по состоянию на 20 декабря всего девять сантиметров — на пять сантиметров меньше, чем было в прошлую пятницу.

Школьное озеро — 13 сантиметров. Это на два меньше, чем неделю назад.

Для одиночного выхода безопасной считается толщина льда в 10—12 сантиметров. Для катания на коньках и массового выхода должно быть минимум 25 сантиметров.

Из-за перепадов температуры ледовое покрытие на городских водоёмах сейчас недостаточно крепкое даже для одиночных выходов. Поэтому в ближайшие выходные лучше воздержаться от отдыха на водных объектах — для любителей катания на коньках или активных игр на льду существуют стационарные искусственные катки.

МЧС округа планирует информировать о состоянии льда на трёх основных зеленоградских водоёмах каждую неделю.

На остальных популярных водных объектах толщина льда в среднем не отличается от показателей на городском пруду.

Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме — немедленно звоните по телефону «101», или по номеру, указанному на ближайшем знаке безопасности.

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