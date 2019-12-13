Этого недостаточно, чтобы массово выходить на лёд или кататься по нему на коньках. МЧС по Зеленограду напоминает основные правила безопасного поведения на тонком льду:

Для выхода на лёд в одиночку безопасной считается толщина льда 10-12 сантиметров, он вполне может выдержать взрослого человека.

Для массового выхода и катания на коньках лёд должен быть толщиной минимум в 25 сантиметров.

Проверять толщину льда самостоятельно — опасно.

Прыгать на льду категорически запрещено.

Не переходите водоём по льду в запрещенных местах.

Не оставляйте детей без присмотра!

Запомните это сами и научите детей, советует МЧС.

Если же вы стали свидетелем происшествия на водоёме, — немедленно звоните по телефону «101» или по номеру, указанному на ближайшем знаке безопасности.

«Зеленоград.ру» поинтересовался у своих читателей, как они определяют, можно ли уже выходить на лёд. Большинство ответило, что по погоде. Ещё несколько человек сказали, что если другие люди есть на льду, — значит, это безопасно. Остальные признались, что делают это опытным путём.