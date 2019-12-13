Специалисты проверили состояние льда на самых популярных зеленоградских водоёмах. 13 декабря толщина ледового покрытия на Большом городском пруду и Чёрном озере составила 14 сантиметров, на Школьном озере — 15 сантиметров.
Этого недостаточно, чтобы массово выходить на лёд или кататься по нему на коньках. МЧС по Зеленограду напоминает основные правила безопасного поведения на тонком льду:
- Для выхода на лёд в одиночку безопасной считается толщина льда 10-12 сантиметров, он вполне может выдержать взрослого человека.
- Для массового выхода и катания на коньках лёд должен быть толщиной минимум в 25 сантиметров.
- Проверять толщину льда самостоятельно — опасно.
- Прыгать на льду категорически запрещено.
- Не переходите водоём по льду в запрещенных местах.
- Не оставляйте детей без присмотра!
Запомните это сами и научите детей, советует МЧС.
Если же вы стали свидетелем происшествия на водоёме, — немедленно звоните по телефону «101» или по номеру, указанному на ближайшем знаке безопасности.
«Зеленоград.ру» поинтересовался у своих читателей, как они определяют, можно ли уже выходить на лёд. Большинство ответило, что по погоде. Ещё несколько человек сказали, что если другие люди есть на льду, — значит, это безопасно. Остальные признались, что делают это опытным путём.