МЧС предупреждает: выход на тонкий лёд очень опасен. О ледовой обстановке на городских водоёмах 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Специалисты проверили состояние льда на самых популярных зеленоградских водоёмах. 13 декабря толщина ледового покрытия на Большом городском пруду и Чёрном озере составила 14 сантиметров, на Школьном озере — 15 сантиметров.

Этого недостаточно, чтобы массово выходить на лёд или кататься по нему на коньках. МЧС по Зеленограду напоминает основные правила безопасного поведения на тонком льду:

  • Для выхода на лёд в одиночку безопасной считается толщина льда 10-12 сантиметров, он вполне может выдержать взрослого человека.
  • Для массового выхода и катания на коньках лёд должен быть толщиной минимум в 25 сантиметров.
  • Проверять толщину льда самостоятельно — опасно.
  • Прыгать на льду категорически запрещено.
  • Не переходите водоём по льду в запрещенных местах.
  • Не оставляйте детей без присмотра!

Запомните это сами и научите детей, советует МЧС.

Если же вы стали свидетелем происшествия на водоёме, — немедленно звоните по телефону «101» или по номеру, указанному на ближайшем знаке безопасности.

«Зеленоград.ру» поинтересовался у своих читателей, как они определяют, можно ли уже выходить на лёд. Большинство ответило, что по погоде. Ещё несколько человек сказали, что если другие люди есть на льду, — значит, это безопасно. Остальные признались, что делают это опытным путём.

Читайте также
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд. Зеленоградцы массово катаются там на коньках
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На карте Зеленоград, на вывеске Крюково. Дептранс объяснил, зачем и как переименуют станцию Крюково Истории
Зеленограду снова пообещали метро. На этот раз — от Большой кольцевой линии Новости
Префектура возложила ответственность за отсутствие «лежачего полицейского» на переходе, где погибло несколько человек, на департамент транспорта Новости
Префектура отказала редакции «Зеленоград.ру» в доступе на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Это противоречит положению о её работе Новости
Префектура отказала многодетным матерям в проведении акции памяти жертв ДТП. Им предложили подождать месяц Новости
На опасных пешеходных переходах Зеленограда детям выдадут светоотражающие наклейки Новости
Похожий на снаряд времен войны предмет нашли в 4-м микрорайоне Новости
73-летнего пешехода сбили вечером на переходе Новости
«Ласточка» до Санкт-Петербурга начала останавливаться в Крюково каждый день. До конца декабря на билеты скидка 50% Новости
Добавить площадок для выгула собак и обязать чипировать животных Истории
Виртуальные карты «Тройка» появятся в метро в следующем году Новости
«Чем причинил ему боль». Как бьют зеленоградских полицейских и как за это наказывают у нас и в московских судах Истории
Семью погибших в аварии на улице Каменка финансово поддержали 1500 человек. Водителя отправили под домашний арест на время следствия Новости
Труп рядом с детской площадкой на полтора часа оставили без присмотра. Это вообще нормально? Новости
На станции Крюково начали ставить навесы Новости
Закрылся круглосуточный магазин Spar в 14 микрорайоне. Что будет вместо него, пока неизвестно Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру