Спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд. Зеленоградцы массово катаются там на коньках 28.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Один из читателей «Зеленоград.ру» на днях наблюдал такую картину на городском пруду. Спасатели по громкоговорителю пытались вразумить отдыхающих. На пруду также установлены знаки, предупреждающие об опасности тонкого льда. Однако люди игнорировали все эти предупреждения, продолжая кататься на коньках и играть на еще не окрепшем льду.

Толщина льда на зеленоградских прудах и озерах сейчас 10-12 сантиметров. Этого достаточно для одиночных выходов на лёд. При такой толщине на небольшой площади одновременно можно находиться, например, двум рыбакам.

А вот массово выходить на лёд или кататься на коньках рано: это считается безопасным при толщине льда не менее 25 сантиметров.

Временная оттепель, которая ожидается в ближайшие дни, особо не повлияет на ледовое покрытие. Оно если и «похудеет», то не более чем на сантиметр. Тем не менее лучше пока воздержаться даже от одиночных выходов, сказали «Зеленоград.ру» в ГИМС. Также стоит понимать, что на одном и том же водоёме толщина ледового щита неравномерная, может колебаться в пределах нескольких сантиметров в большую или меньшую сторону.

Особое внимание патрули уделяют тому, чтобы не допустить нахождения детей у водоемов без взрослых. По данным МЧС, только в прошлом году во время зимнего патрулирования выявили более 1 800 детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.

«Спасти зимой человека гораздо сложнее, чем летом. Для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно. Пострадавшему тяжело удерживаться на воде, намокшая зимняя одежда тянет на дно. Даже если удается держаться на плаву, через 15-20 минут наступает переохлаждение и гибель. Самостоятельно выбраться на лёд трудно даже физически подготовленному человеку. Лёд ломается, крошится и человек вновь оказывается в воде», — предостерегает МЧС.

Также служба предупреждает о других опасностях: например, категорически не стоит проверять толщину льда самостоятельно или прыгать на нём, а также переходить водоёмы по льду в запрещённых местах. Последнее нарушение, кстати, является основной причиной гибели людей на водоёмах зимой.

В Зеленограде девять водоемов, на которых установлены предупреждающие об опасности знаки и ведется патрулирование: три с пяжами — это городской пруд, Школьное и Чёрное озера, а также шесть декоративнгых: Быково болото в 1-м микрорайоне, пруд на ручье Ржавка рядом с МЖК, Дунькин пруд в 12-м микрорайоне. Михайловские пруды в 15-м, пруд в новой зоне отдыха возле 23-го микрорайона и каскад Малинских прудов.

На Школьном озере, где расположеная спасательная станция «Пансионат», ведётся круглосуточное патрулирование, в том числе на катере «Славир» на воздушной подушке. Остальные водоёмы контролирую в течение дня. Спасатели выезжают на дежурство, а добровольческие формирования на базе «Жилищника» обходят водоёмы в своих районах. Такие патрули состоят обычно из четырех-шести человек, уточнили «Зеленоград.ру» в департаменте ГОЧСиПБ и еще раз подчеркнули: «Лёд ещё молодой, не устоялся. Не выходите сейчас на него. Это опасно!»

Как вы определяете, можно ли уже выходить на лёд?
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