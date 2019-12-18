Определен победитель конкурса на строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем — ее построит компания «Московские канатные дороги», которая уже занималась таким же проектом на Воробьевых горах. Воздушный транспорт соединят с двумя станциями метро. Канатную дорогу построят на деньги инвестора, но потом она будет принадлежать Москве.

Сейчас от «Речного» до «Сходненской» добираться на метро около получаса, а наземным транспортом через МКАД с учетом пробок — около 45 минут. Предполагается, что на канатке этот путь займет 7 минут. Расчетная скорость движения кабины — 15 метров в секунду, в каждую поместится 30 пассажиров. По планам, ходить кабины будут с интервалом 20 секунд, а платить за проезд можно будет картой «Тройка». За сутки такой подъемник может перевозить до 19 тысяч пассажиров. И даже до 5 тысяч пассажиров в час пик.

Канатную дорогу построит консорциум, в состав которого входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Инвестор вложит в проект более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Трасса между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» длиной 2,3 километра может быть запущена к 2023 году.

В конкурсе на строительство канатной дороги принимали участие ООО спортивный комплекс «Воробьевы горы» в интересах ООО «Московские канатные дороги» и ООО «Универсальные инвестиции». В конкурсную комиссию вошли заместители руководителей столичных департаментов — инвестиционной политики, транспорта, городского имущества, природопользования, культурного наследия, Москомархитектуры. Победителя выбирали по предложенным показателям будущей канатной дороги: пропускной способности (человек в час, сутки), вместимости кабин, частоте движения, архитектурному решению и так далее. Оценивалась среди прочего и предложенная предельная цена одной поездки для пассажира. Один участник определил стоимость разовой поездки 99 рублей, второй (ставший победителем) — 200. А регулярной (видимо, по абонементу) — 54,68 и 55 руб. соответственно. Первый участник подсчитал, что сможет бесплатно перевозить на канатной дороге пассажиров 5 дней в году, второй предложил 25 дней.

Канатная дорога между «Речным вокзалом» и «Сходненской» — частно-государственный проект. Концессионный проект не предполагает затрат бюджета города на строительство, но с момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии — 25 лет. Окупаемость и содержание объекта предполагается обеспечить за счет билетной выручки, рекламы и коммерческих площадей.

Упомянутая швейцарская компания Bartholet сделала оборудование для канатной дороги на Воробьевых горах. Длина этой трассы над Москвой-рекой — 700 метров, а её назначение скорее спортивно-туристическое, чем исключительно транспортное. Цена поездки — от 100 до 600 рублей в зависимости от дня недели и категории пассажира.

«Столичные власти прорабатывают возможность создания еще десяти канатных дорог, которые будут решать транспортные задачи в различных районах столицы, — заявил ранее директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома. — Новые объекты помогут улучшить транспортное обслуживание районов общей численностью более 1,6 миллиона жителей».