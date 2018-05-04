Сейчас прорабатывается градостроительная оценка и техническая возможность проекта. «Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать», — цитирует заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина агентство «Москва».



С частной концессионной инициативой строительства канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом» выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr, сообщают «Ведомости». Сейчас движение транспорта между Северным и Северо-Западным столичными округами — между районами Левобережным, Головинским и Тушино — затруднено из-за объезда Химкинского водохранилища. Мост через водохранилище не строят, потому что он не предусмотрен документами территориального планирования.

По задумке инвесторов, время в пути по канатной дороге протяженностью 2300 метров должно составить 7 минут. Это сэкономит в пути тем, кто поедет через Кольцевую линию метро, 30 минут, а наземным и личным транспортом — 25 минут. Одна кабина канатной дороги может вместить 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 тысяч пассажиров, в часы пик — 2500 человек в час.