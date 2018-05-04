Правительство Москвы изучает предложение инвесторов построить канатную дорогу между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», по которой доехать между станциями через Химкинское водохранилище можно будет всего за семь минут, а сейчас — не меньше 25. Для удобства предлагают связать канатную дорогу с метро единым вестибюлем и платежной системой — принимать для оплаты карты «Тройка».
Сейчас прорабатывается градостроительная оценка и техническая возможность проекта. «Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать», — цитирует заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина агентство «Москва».
С частной концессионной инициативой строительства канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом» выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr, сообщают «Ведомости». Сейчас движение транспорта между Северным и Северо-Западным столичными округами — между районами Левобережным, Головинским и Тушино — затруднено из-за объезда Химкинского водохранилища. Мост через водохранилище не строят, потому что он не предусмотрен документами территориального планирования.
По задумке инвесторов, время в пути по канатной дороге протяженностью 2300 метров должно составить 7 минут. Это сэкономит в пути тем, кто поедет через Кольцевую линию метро, 30 минут, а наземным и личным транспортом — 25 минут. Одна кабина канатной дороги может вместить 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 тысяч пассажиров, в часы пик — 2500 человек в час.
Инвесторы готовы вложить в проект около четырёх миллиардов рублей, а окупить строительство и содержание канатной дороги рассчитывают за счет продажи билетов, рекламы и доходов от коммерческих площадей. От правительства Москвы по соглашению требуется единственная гарантия — передачи прав на земельный участок. Инвесторы самостоятельно подготовят территорию, а закончить строительство планируют через 2,5 года после получения разрешений. После окончания срока концессии объект останется в собственности города.
В мае планируется запустить строящуюся канатную дорогу между смотровой площадкой на Воробьевых горах и стадионом «Лужники». По воздушной трассе этот путь займет всего пять минут, сообщает столичный Стройкомплекс.
С 2012 года канатная дорога через Волгу работает в Нижнем Новгороде. Разовый билет стоит 100 рублей, продаются абонементы, в том числе льготные. В среднем ежедневный пассажиропоток составляет 5 тысяч человек.
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