Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Доехать от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» за семь минут по канатной дороге 04.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Правительство Москвы изучает предложение инвесторов построить канатную дорогу между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», по которой доехать между станциями через Химкинское водохранилище можно будет всего за семь минут, а сейчас — не меньше 25. Для удобства предлагают связать канатную дорогу с метро единым вестибюлем и платежной системой — принимать для оплаты карты «Тройка».

Канатная дорога 2300 метров — 7 минут

Сейчас прорабатывается градостроительная оценка и техническая возможность проекта. «Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать», — цитирует заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина агентство «Москва».

С частной концессионной инициативой строительства канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом» выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr, сообщают «Ведомости». Сейчас движение транспорта между Северным и Северо-Западным столичными округами — между районами Левобережным, Головинским и Тушино — затруднено из-за объезда Химкинского водохранилища. Мост через водохранилище не строят, потому что он не предусмотрен документами территориального планирования.

По задумке инвесторов, время в пути по канатной дороге протяженностью 2300 метров должно составить 7 минут. Это сэкономит в пути тем, кто поедет через Кольцевую линию метро, 30 минут, а наземным и личным транспортом — 25 минут. Одна кабина канатной дороги может вместить 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 тысяч пассажиров, в часы пик — 2500 человек в час.

Канатная дорога в Нижнем Новгороде
фото: opennov.ru

Инвесторы готовы вложить в проект около четырёх миллиардов рублей, а окупить строительство и содержание канатной дороги рассчитывают за счет продажи билетов, рекламы и доходов от коммерческих площадей. От правительства Москвы по соглашению требуется единственная гарантия — передачи прав на земельный участок. Инвесторы самостоятельно подготовят территорию, а закончить строительство планируют через 2,5 года после получения разрешений. После окончания срока концессии объект останется в собственности города.

В мае планируется запустить строящуюся канатную дорогу между смотровой площадкой на Воробьевых горах и стадионом «Лужники». По воздушной трассе этот путь займет всего пять минут, сообщает столичный Стройкомплекс.

С 2012 года канатная дорога через Волгу работает в Нижнем Новгороде. Разовый билет стоит 100 рублей, продаются абонементы, в том числе льготные. В среднем ежедневный пассажиропоток составляет 5 тысяч человек.

 Реклама
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от трех лет Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
ТЦ «Грин» приглашает посетить новые магазины Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама