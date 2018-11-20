Строительство канатной дороги длиной 2,3 километра между зеленой и фиолетовой линиями метро через Химкинское водохранилище начнется не раньше конца 2019 года.

Решение о подготовке проекта планировки территории приняла градостроительно-земельная комиссия, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для соединения канатной дороги с метро постоят входные павильоны с наземными галереями, ведущими на платформы станций метро. Канатную дорогу поставят на нескольких опорах рядом с Ленинградским шоссе и улицей Свободы.

Оплату проезда обещают сделать по обычным городским проездным билетам и карте «Тройка».

Сейчас от «Речного» до «Сходненской» добираться на метро около получаса, а наземным транспортом через МКАД с учетом пробок — около 45 минут. Предполагается, что на канатке этот путь займет 7 минут. Расчетная скорость движения кабины — 15 метров в секунду, в каждую поместится 30 пассажиров. Ходить кабины будут с интервалом 20 секунд. За сутки такой подъемник может перевозить до 19 тысяч пассажиров и даже до 5 тысяч пассажиров в час пик.

Канатная дорога между «Речным вокзалом» и «Сходненской» — частно-государственный проект. Инвесторами готовы стать немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr. По данным BPS International, проектом также предусмотрено строительство торгового центра площадью 15 тысяч квадратных метров.