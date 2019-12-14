На хлебозаводе №28 произошел пожар в воздуховоде 14.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Пожар в здании хлебозавода № 28 на проспекте Генерала Алексеева случился около часа дня в пятницу, 13 декабря.

Очаг возгорания находился на шестом этаже здания: загорелись жировые отложения в вытяжке под включенной газовой печью. Была опасность, что огонь перейдет в другие воздуховоды и на крышу здания.

Под стеной завода установили подъемный механизм — автолестницу — на случай, если потребуется эвакуировать людей через окно или давить огонь одновременным напором с обеих сторон: изнутри и снаружи.

Пожар ликвидировали меньше чем за пятнадцать минут. Во время ЧП никто не пострадал.

Сообщение о возгорании пришло на пульт «101» в 13:03. Уже через четыре минуты на месте были первые экипажи 212-го пожарно-спасательного отряда. Под руководством начальника караула Тараса Степанюка начали разведку и обнаружили очаг возгорания и сильное задымление.

Следом прибыли оперативный дежурный округа Михаил Сергеев и начальник штаба Павел Бельский. Михаил принял на себя руководство тушением пожара; Павел развернул штаб пожаротушения, куда стекалась вся информация о пожаре и положении дел в реальном времени, рассказали «Зеленоград.ру» в зеленоградском МЧС.

Это не первый случай, когда на хлебозаводе происходит пожар из-за жировых отложений в вытяжке. То же самое было три года назад. А через месяц в том же 2016 году на хлебозаводе случился другой пожар: загорелось складское помещение — грешили на неисправность электропроводки.

Площадь пожара была небольшой, всего полтора квадратных метра. Но поскольку хлебозавод считается объектом особого назначения: относится к взрывоопасным объектам (газ, мучное облако), пожарные выезжают на место большим составом. На складском пожаре в 2016-м было пять пожарных машин из нескольких подразделений, на нынешний пятничный пожар привлекли девять единиц спецтехники.

Также на месте присутствовали «скорая» и полиция.

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